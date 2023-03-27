https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860851192.html
Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана
Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана - РИА Новости, 27.03.2023
Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана
Крупнейшая в Казахстане партия "Аманат" обеспечила себе большинство в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента), получив 62 из 98 депутатских мандатов,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:30
2023-03-27T10:30
2023-03-27T10:30
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АСТАНА, 27 мар - РИА Новости. Крупнейшая в Казахстане партия "Аманат" обеспечила себе большинство в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента), получив 62 из 98 депутатских мандатов, сообщил замглавы центральной избирательной комиссии Константин Петров. В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). Мажилис Казахстана состоит из 98 депутатов. Из них 69 мандатов распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный порог и прошедшими в парламент по итогам голосования по партийным спискам. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Как сообщил ЦИК в понедельник, по итогам голосования по партийным спискам "Аманат" получила 40 депутатских мандатов, "Ауыл" - восемь, Respublica и "Ак жол" - по шесть, Народная партия Казахстана - пять, Общенациональная социал-демократическая партия - четыре. "От партии "Аманат" 22 избранных кандидата, семь - в порядке самовыдвижения", - сказал Петров на брифинге, оглашая результаты выборов в одномандатных округах.
https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860829529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана
Партия "Аманат" получила большинство мандатов в нижней палате парламента Казахстана
АСТАНА, 27 мар - РИА Новости. Крупнейшая в Казахстане партия "Аманат" обеспечила себе большинство в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента), получив 62 из 98 депутатских мандатов, сообщил замглавы центральной избирательной комиссии Константин Петров.
В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). Мажилис Казахстана состоит из 98 депутатов. Из них 69 мандатов распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный порог и прошедшими в парламент по итогам голосования по партийным спискам. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.
Как сообщил ЦИК в понедельник, по итогам голосования по партийным спискам "Аманат" получила 40 депутатских мандатов, "Ауыл" - восемь, Respublica и "Ак жол" - по шесть, Народная партия Казахстана - пять, Общенациональная социал-демократическая партия - четыре.
"От партии "Аманат" 22 избранных кандидата, семь - в порядке самовыдвижения", - сказал Петров на брифинге, оглашая результаты выборов в одномандатных округах.
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент