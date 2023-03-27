https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860851192.html

Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана

Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана - РИА Новости, 27.03.2023

Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана

Крупнейшая в Казахстане партия "Аманат" обеспечила себе большинство в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента), получив 62 из 98 депутатских мандатов,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:30

2023-03-27T10:30

2023-03-27T10:30

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казахстан

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АСТАНА, 27 мар - РИА Новости. Крупнейшая в Казахстане партия "Аманат" обеспечила себе большинство в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента), получив 62 из 98 депутатских мандатов, сообщил замглавы центральной избирательной комиссии Константин Петров. В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). Мажилис Казахстана состоит из 98 депутатов. Из них 69 мандатов распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный порог и прошедшими в парламент по итогам голосования по партийным спискам. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Как сообщил ЦИК в понедельник, по итогам голосования по партийным спискам "Аманат" получила 40 депутатских мандатов, "Ауыл" - восемь, Respublica и "Ак жол" - по шесть, Народная партия Казахстана - пять, Общенациональная социал-демократическая партия - четыре. "От партии "Аманат" 22 избранных кандидата, семь - в порядке самовыдвижения", - сказал Петров на брифинге, оглашая результаты выборов в одномандатных округах.

https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860829529.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан