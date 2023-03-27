https://ria.ru/20230327/kabul-1860956271.html
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов - РИА Новости, 27.03.2023
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов
Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:05
2023-03-27T15:05
2023-03-27T15:08
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752544707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94cef13e006594288fec85c2b29c1f36.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"** Билал Карими."Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики "ИГ"*. К счастью, в Афганистане они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - сказал Карими.Ранее афганская полиция сообщала, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания МИД Афганистана, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника.*Запрещенная в России террористическая организация**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230327/kabul-1860926695.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752544707_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_902ab6b58d3e416f3a230b38010a899c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, россия, исламское государство
В мире, Кабул (город), Афганистан, Россия, Исламское государство
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов
Представитель талибов: за терактом в Кабуле, где погибли шесть человек, стоят боевики ИГ
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"** Билал Карими.
"Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики "ИГ"*. К счастью, в Афганистане
они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - сказал Карими.
Ранее афганская полиция сообщала, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания МИД Афганистана, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
При взрыве в Кабуле погибли шесть человек