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За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов - РИА Новости, 27.03.2023
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15:05 27.03.2023 (обновлено: 15:08 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/kabul-1860956271.html
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов - РИА Новости, 27.03.2023
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов
Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:05
2023-03-27T15:08
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
исламское государство
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"** Билал Карими."Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики "ИГ"*. К счастью, в Афганистане они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - сказал Карими.Ранее афганская полиция сообщала, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания МИД Афганистана, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника.*Запрещенная в России террористическая организация**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), афганистан, россия, исламское государство
В мире, Кабул (город), Афганистан, Россия, Исламское государство
За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов

Представитель талибов: за терактом в Кабуле, где погибли шесть человек, стоят боевики ИГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители едут на повозке по улице в Кабуле
Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"** Билал Карими.
"Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики "ИГ"*. К счастью, в Афганистане они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - сказал Карими.
Ранее афганская полиция сообщала, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания МИД Афганистана, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
При взрыве в Кабуле погибли шесть человек
Вчера, 13:41
 
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