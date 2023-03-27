https://ria.ru/20230327/kabul-1860956271.html

За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов

За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов - РИА Новости, 27.03.2023

За терактом в Кабуле стоят боевики ИГ*, заявил представитель талибов

Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:05

2023-03-27T15:05

2023-03-27T15:08

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кабул (город)

афганистан

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исламское государство

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Боевики группировки "Исламское государство"* стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"** Билал Карими."Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики "ИГ"*. К счастью, в Афганистане они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - сказал Карими.Ранее афганская полиция сообщала, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания МИД Афганистана, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника.*Запрещенная в России террористическая организация**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230327/kabul-1860926695.html

кабул (город)

афганистан

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кабул (город), афганистан, россия, исламское государство