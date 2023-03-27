https://ria.ru/20230327/kabul-1860926695.html

При взрыве в Кабуле погибли шесть человек

При взрыве в Кабуле погибли шесть человек - РИА Новости, 27.03.2023

При взрыве в Кабуле погибли шесть человек

По меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных талибов и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:41

2023-03-27T13:41

2023-03-27T13:45

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КАБУЛ, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере шесть мирных жителей погибли, трое военных талибов и еще несколько человек пострадали при взрыве в Кабуле, который произошел недалеко от здания МИД Афганистана, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника, сообщил представитель полиции афганской столицы Халид Задран."Террорист-смертник стал целью сил безопасности у пропускного пункта на площади Малик Асгар... в Кабуле перед тем, как он достиг своей цели. Во время этого взрывчатые вещества на нем взорвались, в результате чего погибли шесть гражданских, еще несколько пострадали. Трое военных талибов также пострадали в результате происшествия", - написал Задран в Twitter.Ранее местные СМИ сообщили, что взрыв произошел в Кабуле у здания министерства иностранных дел Афганистана, а также недалеко от торгового центра. Жители района рассказали РИА Новости, что взрыв был громким. Источник РИА Новости в афганском МИД заявлял, что два сотрудника сил безопасности пострадали в результате взрыва примерно в 500 метрах от здания МИД.В больнице итальянской гуманитарной организации Emergency в Кабуле заявляли о двух погибших и 12 пострадавших, в том числе ребенке.

https://ria.ru/20230204/postradavshie-1849773828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, кабул (город)