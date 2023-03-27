https://ria.ru/20230327/izrail-1860998711.html

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху - РИА Новости, 27.03.2023

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Jerusalem Post. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:44

2023-03-27T16:44

2023-03-27T17:15

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Jerusalem Post.По информации издания, суд заявил, что юридическое вмешательство может стать только крайней мерой, когда будут исчерпаны возможности преодолеть кризис. Кроме того, суд счел документ неприемлемым по оформлению, его авторы должны будут уплатить в казну пять тысяч шекелей. Петицию подали накануне в ответ на речь Нетаньяху, в которой он заявил, что лично включится в работу над судебной реформой, чтобы найти решение. Генпрокурор Гали Бахарав-Миара после этого призвала премьера воздержаться от любого участия в процессе, поскольку заподозрила конфликт между положением главы правительства и его личными интересами из-за уголовного преследования.С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста против предложенной правительством судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей. Сейчас в Израиле действует судебная система, сформировавшаяся еще в момент создания государства в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль органа конституционного надзора играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять. Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860997081.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860991568.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле