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Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху - РИА Новости, 27.03.2023
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16:44 27.03.2023 (обновлено: 17:15 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860998711.html
Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху
Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху - РИА Новости, 27.03.2023
Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху
Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Jerusalem Post. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:44
2023-03-27T17:15
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Jerusalem Post.По информации издания, суд заявил, что юридическое вмешательство может стать только крайней мерой, когда будут исчерпаны возможности преодолеть кризис. Кроме того, суд счел документ неприемлемым по оформлению, его авторы должны будут уплатить в казну пять тысяч шекелей. Петицию подали накануне в ответ на речь Нетаньяху, в которой он заявил, что лично включится в работу над судебной реформой, чтобы найти решение. Генпрокурор Гали Бахарав-Миара после этого призвала премьера воздержаться от любого участия в процессе, поскольку заподозрила конфликт между положением главы правительства и его личными интересами из-за уголовного преследования.С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста против предложенной правительством судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей. Сейчас в Израиле действует судебная система, сформировавшаяся еще в момент создания государства в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль органа конституционного надзора играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять. Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860997081.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху

The Jerusalem Post: Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Jerusalem Post.
По информации издания, суд заявил, что юридическое вмешательство может стать только крайней мерой, когда будут исчерпаны возможности преодолеть кризис.
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Кроме того, суд счел документ неприемлемым по оформлению, его авторы должны будут уплатить в казну пять тысяч шекелей.
Петицию подали накануне в ответ на речь Нетаньяху, в которой он заявил, что лично включится в работу над судебной реформой, чтобы найти решение. Генпрокурор Гали Бахарав-Миара после этого призвала премьера воздержаться от любого участия в процессе, поскольку заподозрила конфликт между положением главы правительства и его личными интересами из-за уголовного преследования.

В декабре 2016 года против Нетаньяху возбудили несколько уголовных дел. Его обвиняют в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. Судебный процесс начался в мае 2020 года, слушания пока не закончились.

С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста против предложенной правительством судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.
Сейчас в Израиле действует судебная система, сформировавшаяся еще в момент создания государства в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль органа конституционного надзора играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять.
Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
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