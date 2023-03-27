https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты

Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты - РИА Новости, 27.03.2023

Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении приостановить судебную реформу, которая спровоцировала беспрецедентный социально-экономический кризис и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:41

2023-03-27T13:41

2023-03-27T13:41

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении приостановить судебную реформу, которая спровоцировала беспрецедентный социально-экономический кризис и массовые протесты в стране. РИА Новости разбиралось, что вызвало такую бурную реакцию в обществе, которая не утихает уже несколько месяцев и привела к первым увольнениям в правительстве. Суть реформы В Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Верховный суд во многом контролирует действия правительства, имея возможность блокировать принятие законов, которые считает неправомерными. 4 января 2023 года, то есть через шесть дней после приведения к присяге 37-го правительства Израиля во главе с Нетаньяху, министром юстиции Яривом Левиным был представлен проект реформы судебной системы. План тут же вызвал оживленные общественные дебаты и споры. Реформа правительства Нетаньяху заключается в существенном ограничении Верховного суда в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Предлагаемые поправки в законодательство подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос (в Израиле действует 120-местный однопалатный парламент). Новое законодательство предоставит правящей коалиции, располагающей большинством мандатов в кнессете, возможность беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также даст правительству контроль над назначением судей. Один из пунктов реформы заключается в том, что Верховный суд сохранит возможность отменять законы полным составом из 15 судей или большинством в 80%. Правительство Нетаньяху обосновывает необходимость судебной реформы тем, нужно обуздать чрезмерное влияние судебной власти на принятие законов. Члены правящей коалиции поясняют, что стремятся передать больше властных полномочий от невыборной коллегии судей в пользу выборных должностных лиц. Обосновывая необходимость реформы, правительство не раз ссылалось на международный опыт, указывая, что в 24 из 36 стран Организации экономического сотрудничества и развития судьи назначаются в рамках выборного процесса. Таким образом, правительском подчеркивается, что внедрив реформу, Израиль встанет в один ряд с другими развитыми демократиями. Конфликт интересов В феврале юридический советник правительства Израиля Гали Бахарав-Миара направила письмо Нетаньху, в котором разъяснила, что тот не может продвигать спорную судебную реформу из-за "конфликта интересов". С декабря 2016 года против Нетаньяху было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года начался судебный процесс по делам Нетаньяху. В настоящее время слушания по делу продолжаются. "Нетаньяху действует быстро, потому что он думал, что тем, кто выступает против него, потребуется время, чтобы переварить и понять реформы, консолидироваться и действовать против него. Он, вероятно, недооценил сопротивление, и в первую очередь он хочет провести реформу, чтобы повлиять на свой собственный судебный процесс. Например, через назначение судей Верховного суда, которые в конечном итоге рассмотрят его апелляцию, если он будет признан виновным в окружном суде", - высказал ранее РИА Новости свое мнение профессор права на юридическом факультете Хайфского университета Эли Зальцбергер. Общественный резонанс Различные социальные группы израильского общества неоднозначно восприняли проект судебной реформы. Против реформы выступили представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Они объявили, что не хотят продолжать свою деятельность в Израиле в случае принятия судебной реформы. Экономисты в свою очередь предупредили, что такое решение окажет резко негативный эффект на экономику страны. На этом фоне в последние недели традиционно стабильный курс шекеля опускался до многолетних минимумов. Различные группы резервистов ЦАХАЛа также неоднократно писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы. Среди них были элитные части и пилоты ВВС. Среди прочих групп населения резко против реформы высказываются представители академических и университетских кругов. Протестные настроения также сильны среди студентов. О приостановке работы системы здравоохранения в Израиле до остановки судебной реформы ранее объявил профсоюз врачей Израиля. За реформирование судебной системы выступило консервативное и националистически настроенное население страны, придерживающееся правых взглядов, а также многие представители, так называемой "русской улицы". Судебная реформа также нашла поддержку среди религиозных и ортодоксальных кругов израильского общества. Стихийные протесты Несогласие с проводимой правительством Нетаньяху политикой привело к общенациональным протестам, которые длятся в стране уже три месяца. Согласно оценкам израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Наблюдатели и эксперты называют нынешний социально-экономический кризис самым опасным с Войны Судного дня в 1973 году. Протесты сопровождаются беспорядками, перекрытиями улиц, нарушениями работы общественного транспорта госорганов и банков. Полиция зачастую применяет силу для разгона демонстрантов и арестовывает наиболее ярых нарушителей правопорядка. Раскол в правящей коалиции В воскресенье Нетаньяху уволил главу минобороны Йоава Галланта, который стал первым ключевым министром в правительстве, отважившимся призвать к приостановке реформы на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Это решение спровоцировало очередной виток общественной напряженности в Израиле. После этого в израильских СМИ появились публикации, что и некоторые другие члены правительства пригрозили уйти в отставку. Президент Израиля Ицхак Герцог, который выполняет главным образом представительские и церемониальные функции, на фоне протестов в стране призвал правительство немедленно остановить принятие судебной реформы. Правительство Израиля провело ночь на понедельник в оживленных дебатах по поводу дальнейших шагов.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860855780.html

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https://ria.ru/20230327/izrail-1860870734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле