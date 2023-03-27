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В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения - РИА Новости, 27.03.2023
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10:51 27.03.2023 (обновлено: 11:37 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения - РИА Новости, 27.03.2023
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения
Система здравоохранения Израиля с завтрашнего дня приостановит работу, об этом объявил профсоюз врачей, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:51
2023-03-27T11:37
в мире
израиль
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Система здравоохранения Израиля с завтрашнего дня приостановит работу, об этом объявил профсоюз врачей, пишет газета Haaretz.Кроме того, о возможной общенациональной забастовке, если власти не остановят судебную реформу, заявил глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид. Эта ассоциация представляет большинство профессиональных союзов страны.Как подчеркнул лидер движения, такое решение необходимо, чтобы не допустить "падения страны в пропасть".Предложенный правительством Биньямина Нетаньяху пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей.Протесты против реформы не утихают в Израиле уже двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.Президент Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения

Врачи в Израиле приостановят работу со вторника до остановки судебной реформы

© AP Photo / Sebastian ScheinerДевушка с флагами Израиля
Девушка с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Девушка с флагами Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Система здравоохранения Израиля с завтрашнего дня приостановит работу, об этом объявил профсоюз врачей, пишет газета Haaretz.
«
"Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы", — говорится в материале.
Кроме того, о возможной общенациональной забастовке, если власти не остановят судебную реформу, заявил глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид. Эта ассоциация представляет большинство профессиональных союзов страны.
Как подчеркнул лидер движения, такое решение необходимо, чтобы не допустить "падения страны в пропасть".
Предложенный правительством Биньямина Нетаньяху пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей.
Протесты против реформы не утихают в Израиле уже двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Президент Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
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