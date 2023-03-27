https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения - РИА Новости, 27.03.2023
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения
Система здравоохранения Израиля с завтрашнего дня приостановит работу, об этом объявил профсоюз врачей, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:51
2023-03-27T10:51
2023-03-27T11:37
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Система здравоохранения Израиля с завтрашнего дня приостановит работу, об этом объявил профсоюз врачей, пишет газета Haaretz.Кроме того, о возможной общенациональной забастовке, если власти не остановят судебную реформу, заявил глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид. Эта ассоциация представляет большинство профессиональных союзов страны.Как подчеркнул лидер движения, такое решение необходимо, чтобы не допустить "падения страны в пропасть".Предложенный правительством Биньямина Нетаньяху пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей.Протесты против реформы не утихают в Израиле уже двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.Президент Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения
Врачи в Израиле приостановят работу со вторника до остановки судебной реформы
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Система здравоохранения Израиля с завтрашнего дня приостановит работу, об этом объявил профсоюз врачей, пишет газета Haaretz
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"Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы", — говорится в материале.
Кроме того, о возможной общенациональной забастовке, если власти не остановят судебную реформу, заявил глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид. Эта ассоциация представляет большинство профессиональных союзов страны.
Как подчеркнул лидер движения, такое решение необходимо, чтобы не допустить "падения страны в пропасть".
Предложенный правительством Биньямина Нетаньяху
пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей.
Протесты против реформы не утихают в Израиле уже двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Президент Ицхак Герцог
призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле