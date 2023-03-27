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Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 27.03.2023
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10:47 27.03.2023 (обновлено: 11:21 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860855780.html
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 27.03.2023
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:47
2023-03-27T11:21
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel."Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту," - цитирует издание главу профсоюза.Ранее утром в понедельник глава израильского профсоюза "Гистадрут" Арнон Бар-Давид в ходе пресс-конференции заявил, что Организация профсоюзов Израиля проведет забастовку в знак протеста против продолжения правительственной судебной реформы, сообщал портал Arutz Sheva."Пришло время нам всем вместе восстановить здравомыслие Государства Израиль и правильный путь. Это не вопрос правых или левых. Есть предел тому, как долго человек может продержаться, видя, сколько вещей останавливаются... Я пытался предотвратить забастовку, но невозможно оставаться в стороне при виде этого великого разлома" - заявил Бар-Давид.Тем временем комитет кнессета по конституции, законодательству и правосудию утвердил для финальных чтений на пленуме законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей.Накануне в воскресенье сотни тысяч израильтян вышли на митинг после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны, призвавшего приостановить проведение судебной реформы.Массовые протесты против проведения судебной реформы проходят с Израиле двенадцатую неделю.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860806069.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион остановили из-за протестов против судебной реформы

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel.
"Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту," - цитирует издание главу профсоюза.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений
02:39
Ранее утром в понедельник глава израильского профсоюза "Гистадрут" Арнон Бар-Давид в ходе пресс-конференции заявил, что Организация профсоюзов Израиля проведет забастовку в знак протеста против продолжения правительственной судебной реформы, сообщал портал Arutz Sheva.
"Пришло время нам всем вместе восстановить здравомыслие Государства Израиль и правильный путь. Это не вопрос правых или левых. Есть предел тому, как долго человек может продержаться, видя, сколько вещей останавливаются... Я пытался предотвратить забастовку, но невозможно оставаться в стороне при виде этого великого разлома" - заявил Бар-Давид.
Тем временем комитет кнессета по конституции, законодательству и правосудию утвердил для финальных чтений на пленуме законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей.
Накануне в воскресенье сотни тысяч израильтян вышли на митинг после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны, призвавшего приостановить проведение судебной реформы.
Массовые протесты против проведения судебной реформы проходят с Израиле двенадцатую неделю.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Министр обороны Израиля выступил с заявлением после увольнения
Вчера, 23:42
 
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