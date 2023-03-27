https://ria.ru/20230327/izrail-1860855780.html
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 27.03.2023
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:47
2023-03-27T10:47
2023-03-27T11:21
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel."Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту," - цитирует издание главу профсоюза.Ранее утром в понедельник глава израильского профсоюза "Гистадрут" Арнон Бар-Давид в ходе пресс-конференции заявил, что Организация профсоюзов Израиля проведет забастовку в знак протеста против продолжения правительственной судебной реформы, сообщал портал Arutz Sheva."Пришло время нам всем вместе восстановить здравомыслие Государства Израиль и правильный путь. Это не вопрос правых или левых. Есть предел тому, как долго человек может продержаться, видя, сколько вещей останавливаются... Я пытался предотвратить забастовку, но невозможно оставаться в стороне при виде этого великого разлома" - заявил Бар-Давид.Тем временем комитет кнессета по конституции, законодательству и правосудию утвердил для финальных чтений на пленуме законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей.Накануне в воскресенье сотни тысяч израильтян вышли на митинг после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны, призвавшего приостановить проведение судебной реформы.Массовые протесты против проведения судебной реформы проходят с Израиле двенадцатую неделю.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860806069.html
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Вылеты из аэропорта Бен-Гурион остановили из-за протестов против судебной реформы
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости.
Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel
.
"Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту," - цитирует издание главу профсоюза.
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений
Ранее утром в понедельник глава израильского профсоюза "Гистадрут" Арнон Бар-Давид в ходе пресс-конференции заявил, что Организация профсоюзов Израиля проведет забастовку в знак протеста против продолжения правительственной судебной реформы, сообщал портал Arutz Sheva.
"Пришло время нам всем вместе восстановить здравомыслие Государства Израиль и правильный путь. Это не вопрос правых или левых. Есть предел тому, как долго человек может продержаться, видя, сколько вещей останавливаются... Я пытался предотвратить забастовку, но невозможно оставаться в стороне при виде этого великого разлома" - заявил Бар-Давид.
Тем временем комитет кнессета по конституции, законодательству и правосудию утвердил для финальных чтений на пленуме законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей.
Накануне в воскресенье сотни тысяч израильтян вышли на митинг после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны, призвавшего приостановить проведение судебной реформы.
Массовые протесты против проведения судебной реформы проходят с Израиле двенадцатую неделю.
Министр обороны Израиля выступил с заявлением после увольнения