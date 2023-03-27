https://ria.ru/20230327/izrail-1860855780.html

Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион

Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 27.03.2023

Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион

Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:47

2023-03-27T10:47

2023-03-27T11:21

в мире

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4bbc37a7a8b8a87aec3ec991c6ff9c4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан объявил о немедленном прекращении вылетов в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel."Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту," - цитирует издание главу профсоюза.Ранее утром в понедельник глава израильского профсоюза "Гистадрут" Арнон Бар-Давид в ходе пресс-конференции заявил, что Организация профсоюзов Израиля проведет забастовку в знак протеста против продолжения правительственной судебной реформы, сообщал портал Arutz Sheva."Пришло время нам всем вместе восстановить здравомыслие Государства Израиль и правильный путь. Это не вопрос правых или левых. Есть предел тому, как долго человек может продержаться, видя, сколько вещей останавливаются... Я пытался предотвратить забастовку, но невозможно оставаться в стороне при виде этого великого разлома" - заявил Бар-Давид.Тем временем комитет кнессета по конституции, законодательству и правосудию утвердил для финальных чтений на пленуме законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей.Накануне в воскресенье сотни тысяч израильтян вышли на митинг после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны, призвавшего приостановить проведение судебной реформы.Массовые протесты против проведения судебной реформы проходят с Израиле двенадцатую неделю.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860806069.html

https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль