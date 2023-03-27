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МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле
МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле - РИА Новости, 27.03.2023
МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле
Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, но считает ее внутренним делом страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:32
2023-03-27T10:32
2023-03-27T10:32
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михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, но считает ее внутренним делом страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
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в мире, россия, израиль, тель-авив, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, Тель-Авив, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле
МИД: Россия с озабоченностью следит за ситуацией с реформой в Израиле, но не вмешивается
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, но считает ее внутренним делом страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«
"Мы не вмешиваемся. Конечно, с озабоченностью следим за обстановкой. Разумеется, это внутреннее дело. Главное, чтобы это не вылилось в серьезные проблемы, которые затрагивали бы безопасность, людей, наше посольство в Тель-Авиве
, генконсульство в Хайфе", - сказал дипломат.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ