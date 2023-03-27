https://ria.ru/20230327/izrail-1860851666.html

МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле

МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле - РИА Новости, 27.03.2023

МИД прокомментировал позицию России по протестам в Израиле

Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, но считает ее внутренним делом страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:32

2023-03-27T10:32

2023-03-27T10:32

в мире

россия

израиль

тель-авив

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, но считает ее внутренним делом страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.

https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860828325.html

россия

израиль

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в мире, россия, израиль, тель-авив, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)