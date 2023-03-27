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Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
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07:39 27.03.2023 (обновлено: 11:00 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860817240.html
Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы
Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы, пишет газета The Jerusalem Post. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T07:39
2023-03-27T11:00
в мире
израиль
иерусалим
ицхак герцог
протесты против судебной реформы в израиле
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы, пишет газета The Jerusalem Post. "Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс", — цитирует газета заявление президента. В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.После этого генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир также принял решение покинуть свой пост, отметив, что проводимая судебная реформа "подрывает" основу демократической системы страны.Различные группы резервистов Армии обороны Израиля не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них оказались элитные части и пилоты ВВС.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу реформы.
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
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в мире, израиль, иерусалим, ицхак герцог, протесты против судебной реформы в израиле, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иерусалим, Ицхак Герцог, Протесты против судебной реформы в Израиле, Биньямин Нетаньяху
Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы

JP: президент Израиля Герцог призвал срочно остановить процесс принятия судебной реформы

© AFP 2023 / POOLПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / POOL
Президент Израиля Ицхак Герцог
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы, пишет газета The Jerusalem Post.
"Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс", — цитирует газета заявление президента.
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В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.
После этого генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир также принял решение покинуть свой пост, отметив, что проводимая судебная реформа "подрывает" основу демократической системы страны.
Различные группы резервистов Армии обороны Израиля не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них оказались элитные части и пилоты ВВС.
Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу реформы.
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В миреИзраильИерусалимИцхак ГерцогПротесты против судебной реформы в ИзраилеБиньямин Нетаньяху
 
 
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