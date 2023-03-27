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СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений - РИА Новости, 27.03.2023
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02:39 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/izrail-1860806069.html
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений
Парламентский комитет одобрил ко второму и третьему чтениям в израильском кнессете законопроект, согласно которому верховный суд не будет уполномочен проводить... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T02:39
2023-03-27T02:39
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Парламентский комитет одобрил ко второму и третьему чтениям в израильском кнессете законопроект, согласно которому верховный суд не будет уполномочен проводить пересмотр назначений министров, сообщает портал Arutz Sheva. Ранее израильские СМИ сообщили, что конституционный комитет отложил до утра голосование по одобрению для финальных чтений в кнессете первой части судебной реформы, которая предоставит правительству контроль над назначением судей. "Закон Дери 2" был принят специальной комиссией Кнессета в воскресенье вечером и одобрен ко второму и третьему чтениям", - пишет издание. Законопроект, принятый в первом чтении 15 марта, получил неофициальное название "закон Дери 2.0" за то, что потенциально прокладывает путь для возвращения бывшего министра внутренних дел Арье Дери, отстраненного премьером Биньямином Нетаньяху после соответствующего решения верховного суда в связи с предыдущими судимостями. Многотысячные протесты против юридической реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений

Arutz Sheva: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Тель-Авиве
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники митинга в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Парламентский комитет одобрил ко второму и третьему чтениям в израильском кнессете законопроект, согласно которому верховный суд не будет уполномочен проводить пересмотр назначений министров, сообщает портал Arutz Sheva.
Ранее израильские СМИ сообщили, что конституционный комитет отложил до утра голосование по одобрению для финальных чтений в кнессете первой части судебной реформы, которая предоставит правительству контроль над назначением судей.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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Вчера, 23:42
"Закон Дери 2" был принят специальной комиссией Кнессета в воскресенье вечером и одобрен ко второму и третьему чтениям", - пишет издание.
Законопроект, принятый в первом чтении 15 марта, получил неофициальное название "закон Дери 2.0" за то, что потенциально прокладывает путь для возвращения бывшего министра внутренних дел Арье Дери, отстраненного премьером Биньямином Нетаньяху после соответствующего решения верховного суда в связи с предыдущими судимостями.
Многотысячные протесты против юридической реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Участники митинга в Тель-Авиве с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуКнессет ИзраиляПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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