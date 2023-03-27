https://ria.ru/20230327/izrail-1860802445.html

Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ

Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ

Руководители семи исследовательских университетов Израиля решили прекратить занятия с понедельника в ответ на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T01:10

2023-03-27T01:10

2023-03-27T01:24

протесты против судебной реформы в израиле

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Руководители семи исследовательских университетов Израиля решили прекратить занятия с понедельника в ответ на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении министра обороны Йоава Галанта, сообщает портал Israel Hayom. "Мы, руководители исследовательских университетов Израиля, президенты, ректоры и руководство, с завтрашнего утра прекратим обучение во всех исследовательских университетах Израиля на фоне продолжения законодательного процесса, который подрывает основы израильской демократии и ставит под угрозу ее существование", - цитирует издание заявление руководителей вузов. Демонстрации и акции протеста начались в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. В субботу вечером Галлант призвал правительство приостановить судебную реформу "в целях безопасности Израиля".

https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html

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протесты против судебной реформы в израиле, в мире, израиль, биньямин нетаньяху