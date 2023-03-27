https://ria.ru/20230327/izrail-1860802445.html
Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ
Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ
Руководители семи исследовательских университетов Израиля решили прекратить занятия с понедельника в ответ на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:10
2023-03-27T01:10
2023-03-27T01:24
протесты против судебной реформы в израиле
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Руководители семи исследовательских университетов Израиля решили прекратить занятия с понедельника в ответ на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении министра обороны Йоава Галанта, сообщает портал Israel Hayom. "Мы, руководители исследовательских университетов Израиля, президенты, ректоры и руководство, с завтрашнего утра прекратим обучение во всех исследовательских университетах Израиля на фоне продолжения законодательного процесса, который подрывает основы израильской демократии и ставит под угрозу ее существование", - цитирует издание заявление руководителей вузов. Демонстрации и акции протеста начались в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. В субботу вечером Галлант призвал правительство приостановить судебную реформу "в целях безопасности Израиля".
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
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протесты против судебной реформы в израиле, в мире, израиль, биньямин нетаньяху
Протесты против судебной реформы в Израиле, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Семь израильских университетов прекратят занятия, сообщили СМИ
Israel Hayom: семь университетов в Израиле прекратят занятия после увольнения министра