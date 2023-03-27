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На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе - РИА Новости, 28.03.2023
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23:33 27.03.2023 (обновлено: 00:00 28.03.2023)
https://ria.ru/20230327/istrebiteli-1861090775.html
На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе
На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе - РИА Новости, 28.03.2023
На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе
На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта, сообщает американский телеканал ABC со... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-27T23:33
2023-03-28T00:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
анджей дуда
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Украинский чиновник заявил телеканалу, что доминирование сил РФ усиливается после того, как Россия заменила более старые модели более современными Су-35. Телеканал отмечает, что такие изменения могут вызвать беспокойство Вашингтона и его союзников. Чиновник также добавил, что Киев "не имеет возможностей" противостоять такой технике РФ в воздухе. Ранее в офисе Владимира Зеленского сообщали, что он, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине истребители МиГ-29. Позже и.о. премьера Словакии Эдуард Хегер объявил, что правительство одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230327/postavki-1861071256.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, анджей дуда, владимир путин, миг-29, су-35
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Владимир Путин, МиГ-29, Су-35
На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе

ABC: на Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе

© Фото : Ministerie van DefensieРоссийские истребители
Российские истребители - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Ministerie van Defensie
Российские истребители. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Украинский чиновник заявил телеканалу, что доминирование сил РФ усиливается после того, как Россия заменила более старые модели более современными Су-35. Телеканал отмечает, что такие изменения могут вызвать беспокойство Вашингтона и его союзников.
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Чиновник также добавил, что Киев "не имеет возможностей" противостоять такой технике РФ в воздухе.
Ранее в офисе Владимира Зеленского сообщали, что он, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине истребители МиГ-29. Позже и.о. премьера Словакии Эдуард Хегер объявил, что правительство одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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