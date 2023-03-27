Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине
В Словакии партия SMER подала иск против правительства из-за решения передать МиГ-29 Киеву
© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29 ВВС Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 мар — РИА Новости. Словацкая партия SMER во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо подала иск против правительства после принятия решения о передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил портал teraz.sk со ссылкой на главу пресс-службы партии Ян Мажгута.
"Оппозиционная партия Smer-SD подала иск по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже", — заявил он.
На минувшей неделе Словакия передала киевским властям четыре из 13 истребителей МиГ-29. Как отметил министр обороны республики Ярослав Надь, отправка остальных самолетов произойдет в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации Вашингтон передаст Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала отправку ВСУ первой партии МиГ-29 недружественным актом против Москвы и обвинила Братиславу в нарушении обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.
В свою очередь, глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что оборонное ведомство республики якобы не заключало с Россией никакого договора, запрещающего передавать МиГ-29. Кроме того, по его словам, устав ООН имеет преимущество перед любыми соглашениями.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.