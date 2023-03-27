https://ria.ru/20230327/isk-1861085831.html

Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине

Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023

Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине

Словацкая партия SMER во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо подала иск против правительства после принятия решения о передаче Украине истребителей... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:59

2023-03-27T22:59

2023-03-27T23:43

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БРАТИСЛАВА, 27 мар — РИА Новости. Словацкая партия SMER во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо подала иск против правительства после принятия решения о передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил портал teraz.sk со ссылкой на главу пресс-службы партии Ян Мажгута."Оппозиционная партия Smer-SD подала иск по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже", — заявил он.На минувшей неделе Словакия передала киевским властям четыре из 13 истребителей МиГ-29. Как отметил министр обороны республики Ярослав Надь, отправка остальных самолетов произойдет в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации Вашингтон передаст Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала отправку ВСУ первой партии МиГ-29 недружественным актом против Москвы и обвинила Братиславу в нарушении обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.В свою очередь, глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что оборонное ведомство республики якобы не заключало с Россией никакого договора, запрещающего передавать МиГ-29. Кроме того, по его словам, устав ООН имеет преимущество перед любыми соглашениями.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230327/slovakiya-1860970316.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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