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Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 27.03.2023 (обновлено: 23:43 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/isk-1861085831.html
Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине
Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023
Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо подала иск против правительства после принятия решения о передаче Украине истребителей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:59
2023-03-27T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
миг-29
нато
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БРАТИСЛАВА, 27 мар — РИА Новости. Словацкая партия SMER во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо подала иск против правительства после принятия решения о передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил портал teraz.sk со ссылкой на главу пресс-службы партии Ян Мажгута."Оппозиционная партия Smer-SD подала иск по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже", — заявил он.На минувшей неделе Словакия передала киевским властям четыре из 13 истребителей МиГ-29. Как отметил министр обороны республики Ярослав Надь, отправка остальных самолетов произойдет в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации Вашингтон передаст Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала отправку ВСУ первой партии МиГ-29 недружественным актом против Москвы и обвинила Братиславу в нарушении обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.В свою очередь, глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что оборонное ведомство республики якобы не заключало с Россией никакого договора, запрещающего передавать МиГ-29. Кроме того, по его словам, устав ООН имеет преимущество перед любыми соглашениями.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230327/slovakiya-1860970316.html
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, миг-29, нато, оон, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, МиГ-29, НАТО, ООН, Сергей Лавров
Партия SMER в Словакии подала иск за решение передать МиГ-29 Украине

В Словакии партия SMER подала иск против правительства из-за решения передать МиГ-29 Киеву

© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29 ВВС Словакии
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 мар — РИА Новости. Словацкая партия SMER во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо подала иск против правительства после принятия решения о передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил портал teraz.sk со ссылкой на главу пресс-службы партии Ян Мажгута.
"Оппозиционная партия Smer-SD подала иск по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже", — заявил он.
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На минувшей неделе Словакия передала киевским властям четыре из 13 истребителей МиГ-29. Как отметил министр обороны республики Ярослав Надь, отправка остальных самолетов произойдет в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации Вашингтон передаст Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала отправку ВСУ первой партии МиГ-29 недружественным актом против Москвы и обвинила Братиславу в нарушении обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.
В свою очередь, глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что оборонное ведомство республики якобы не заключало с Россией никакого договора, запрещающего передавать МиГ-29. Кроме того, по его словам, устав ООН имеет преимущество перед любыми соглашениями.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоМиГ-29НАТОООНСергей Лавров
 
 
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