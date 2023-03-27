https://ria.ru/20230327/ipoteka-1860835082.html
РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников
РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников - РИА Новости, 27.03.2023
РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников
Министерство финансов хочет предложить правительству эксперимент с введением льготной ипотеки для федеральных госслужащих, сообщает РБК. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:40
2023-03-27T09:40
2023-03-27T11:22
москва
рбк (медиагруппа)
министерство финансов рф (минфин россии)
льготная ипотека
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство финансов хочет предложить правительству эксперимент с введением льготной ипотеки для федеральных госслужащих, сообщает РБК."Планируется подготовить и представить в правительство "предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета. Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]", — рассказал изданию источник в ведомстве.Сегодня чиновники, у которых нет своего жилья, имеют право на однократную субсидию на покупку квартиры или дома. Эта льгота также положена тем из них, кто живет в квартире с общей площадью менее 15 квадратных метров на человека, общежитии или в коммунальной квартире. При этом стаж чиновника не должен быть меньше трех лет.По состоянию на 2016 год, размер субсидии составлял 3,45 миллиона рублей. В 2017 году в Москве он составил 5–6 миллионов рублей, сообщили РБК в Минфине.Издание приводит слова аналитика банковских рейтингов НРА Наталии Богомоловой, согласно которым льготная ипотека для чиновников направлена на удержание сотрудников в регионах, где они работают.
https://ria.ru/20230316/ipoteka-1858349054.html
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москва, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии), льготная ипотека
Москва, РБК (медиагруппа), Министерство финансов РФ (Минфин России), льготная ипотека
РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников
РБК: Минфин намерен предложить провести эксперимент по выдаче льготной ипотеки чиновников
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Министерство финансов хочет предложить правительству эксперимент с введением льготной ипотеки для федеральных госслужащих, сообщает РБК
.
"Планируется подготовить и представить в правительство "предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета. Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]", — рассказал изданию источник в ведомстве.
Сегодня чиновники, у которых нет своего жилья, имеют право на однократную субсидию на покупку квартиры или дома. Эта льгота также положена тем из них, кто живет в квартире с общей площадью менее 15 квадратных метров на человека, общежитии или в коммунальной квартире. При этом стаж чиновника не должен быть меньше трех лет.
По состоянию на 2016 год, размер субсидии составлял 3,45 миллиона рублей. В 2017 году в Москве он составил 5–6 миллионов рублей, сообщили РБК в Минфине.
Издание приводит слова аналитика банковских рейтингов НРА Наталии Богомоловой, согласно которым льготная ипотека для чиновников направлена на удержание сотрудников в регионах, где они работают.
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