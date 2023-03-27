https://ria.ru/20230327/ipoteka-1860835082.html

РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников

РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников - РИА Новости, 27.03.2023

РБК: Минфин хочет предложить эксперимент с льготной ипотекой для чиновников

Министерство финансов хочет предложить правительству эксперимент с введением льготной ипотеки для федеральных госслужащих, сообщает РБК. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:40

2023-03-27T09:40

2023-03-27T11:22

москва

рбк (медиагруппа)

министерство финансов рф (минфин россии)

льготная ипотека

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство финансов хочет предложить правительству эксперимент с введением льготной ипотеки для федеральных госслужащих, сообщает РБК."Планируется подготовить и представить в правительство "предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета. Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]", — рассказал изданию источник в ведомстве.Сегодня чиновники, у которых нет своего жилья, имеют право на однократную субсидию на покупку квартиры или дома. Эта льгота также положена тем из них, кто живет в квартире с общей площадью менее 15 квадратных метров на человека, общежитии или в коммунальной квартире. При этом стаж чиновника не должен быть меньше трех лет.По состоянию на 2016 год, размер субсидии составлял 3,45 миллиона рублей. В 2017 году в Москве он составил 5–6 миллионов рублей, сообщили РБК в Минфине.Издание приводит слова аналитика банковских рейтингов НРА Наталии Богомоловой, согласно которым льготная ипотека для чиновников направлена на удержание сотрудников в регионах, где они работают.

https://ria.ru/20230316/ipoteka-1858349054.html

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москва, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии), льготная ипотека