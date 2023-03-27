https://ria.ru/20230327/indeks-1860929219.html

Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля

Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля - РИА Новости, 27.03.2023

Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля

Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:49

2023-03-27T13:49

2023-03-27T13:49

экономика

ртс

московская биржа

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс РТС к 13.26 мск подскакивает на 2,23%, до 999,56 пункта, рублевый индекс Мосбиржи при этом растет на 1,48%, до 2427,05 пункта. Минутами ранее долларовый индекс РТС повышался выше отметки в 1000 пунктов.

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ртс, московская биржа