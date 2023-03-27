https://ria.ru/20230327/indeks-1860929219.html
Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля
Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля - РИА Новости, 27.03.2023
Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля
Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:49
2023-03-27T13:49
2023-03-27T13:49
экономика
ртс
московская биржа
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс РТС к 13.26 мск подскакивает на 2,23%, до 999,56 пункта, рублевый индекс Мосбиржи при этом растет на 1,48%, до 2427,05 пункта. Минутами ранее долларовый индекс РТС повышался выше отметки в 1000 пунктов.
https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ртс, московская биржа
Экономика, РТС, Московская биржа
Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля
Долларовый индекс РТС поднимался на торгах выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля