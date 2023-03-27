https://ria.ru/20230327/himars-1860942706.html

Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска в понедельник утром выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели, сообщил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:26

2023-03-27T14:26

2023-03-27T14:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели, сообщил в интервью врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как сообщалось, в результате удара четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж и общежитие Мелитопольского госуниверситета."Пакет был из шести ракет HIMARS, две ракеты удалось ПВО сбить, и, к сожалению, четыре долетели до цели", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, погибших нет. Все повреждения в зданиях и жилых домах рядом уже устраняются.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия