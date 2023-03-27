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Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска в понедельник утром выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели, сообщил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:26
2023-03-27T14:26
2023-03-27T14:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели, сообщил в интервью врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как сообщалось, в результате удара четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж и общежитие Мелитопольского госуниверситета."Пакет был из шести ракет HIMARS, две ракеты удалось ПВО сбить, и, к сожалению, четыре долетели до цели", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, погибших нет. Все повреждения в зданиях и жилых домах рядом уже устраняются.
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, четыре из которых сбили