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На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты - РИА Новости, 27.03.2023
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13:34 27.03.2023 (обновлено: 13:36 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/granata-1860924626.html
На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты
На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты - РИА Новости, 27.03.2023
На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты
Обнаруженный на Курском вокзале в центре Москвы подозрительный предмет, похожий на гранату, оказался сувенирным муляжом, ее хозяин уже найден, рассказал РИА... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:34
2023-03-27T13:36
москва
происшествия
курский вокзал
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обнаруженный на Курском вокзале в центре Москвы подозрительный предмет, похожий на гранату, оказался сувенирным муляжом, ее хозяин уже найден, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее ряд СМИ сообщил об обнаружении на Курском вокзале предмета, похожего на взрывное устройство. Опасное место было оцеплено. "Найденный подозрительный предмет - сувенирный муляж гранаты. Хозяин муляжа нашелся", - уточнил собеседник агентства.
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москва, происшествия, курский вокзал
Москва, Происшествия, Курский вокзал
На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты

Обнаруженный на Курском вокзале предмет, похожий на гранату, оказался сувенирным муляжом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обнаруженный на Курском вокзале в центре Москвы подозрительный предмет, похожий на гранату, оказался сувенирным муляжом, ее хозяин уже найден, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее ряд СМИ сообщил об обнаружении на Курском вокзале предмета, похожего на взрывное устройство. Опасное место было оцеплено.
"Найденный подозрительный предмет - сувенирный муляж гранаты. Хозяин муляжа нашелся", - уточнил собеседник агентства.
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