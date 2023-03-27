https://ria.ru/20230327/granata-1860924626.html

На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты

На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты - РИА Новости, 27.03.2023

На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты

Обнаруженный на Курском вокзале в центре Москвы подозрительный предмет, похожий на гранату, оказался сувенирным муляжом, ее хозяин уже найден, рассказал РИА... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:34

2023-03-27T13:34

2023-03-27T13:36

москва

происшествия

курский вокзал

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обнаруженный на Курском вокзале в центре Москвы подозрительный предмет, похожий на гранату, оказался сувенирным муляжом, ее хозяин уже найден, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее ряд СМИ сообщил об обнаружении на Курском вокзале предмета, похожего на взрывное устройство. Опасное место было оцеплено. "Найденный подозрительный предмет - сувенирный муляж гранаты. Хозяин муляжа нашелся", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, курский вокзал