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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 14.20 выпустили пять ракет "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:41
2023-03-27T14:41
2023-03-27T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
иван приходько
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 выпустили пять ракет "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что химический комбинат "Стирол" попал под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Иван Приходько, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов