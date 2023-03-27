https://ria.ru/20230327/goneniya-1861029243.html

Предстоятель Антиохийской церкви поддержал УПЦ во время гонений на Украине

Предстоятель Антиохийской церкви поддержал УПЦ во время гонений на Украине - РИА Новости, 27.03.2023

Предстоятель Антиохийской церкви поддержал УПЦ во время гонений на Украине

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи) выразил поддержку канонической Украинской православной церкви, которая "испытывает гонения за Христа",... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:05

2023-03-27T18:05

2023-03-27T18:05

религия

украина

сирия

ливан

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

антиохийская православная церковь

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи) выразил поддержку канонической Украинской православной церкви, которая "испытывает гонения за Христа", сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале УПЦ. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. "С огромной душевной болью мы наблюдаем издалека за гонениями, которые вы и ваша святая Церковь испытаете за Христа. Мы находимся вдали от вас географически, но мы рядом с вами в духе, протягивая вам руку в этот темный миг. Пусть Господь даст вам мудрость, силу и способность терпеть, ибо "кто же вытерпит до конца, тот спасется", - написал патриарх Иоанн X, текст из послания которого приводят в УПЦ Антиохийская православная церковь – одна из древнейших в мире, основана святыми апостолами Петром и Павлом. Ее каноническая территория – Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании). Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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сирия

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