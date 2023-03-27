https://ria.ru/20230327/golovchenko-1860965167.html

У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко

У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко - РИА Новости, 27.03.2023

У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко

У Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:34

2023-03-27T15:34

2023-03-27T15:34

москва

минск

белоруссия

роман головченко

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. "Еще остаются не до конца решенные вопросы, но мы находим развязки узких мест, используя при этом все имеющиеся инструменты", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства. Головченко отметил, что белорусская сторона со всей ответственностью подошла к исполнению союзных программ. "В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано 8 программ", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20230327/pravitelstva-1860962230.html

москва

минск

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, минск, белоруссия, роман головченко, михаил мишустин