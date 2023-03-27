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У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко - РИА Новости, 27.03.2023
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15:34 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/golovchenko-1860965167.html
У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко
У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко - РИА Новости, 27.03.2023
У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко
У Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:34
2023-03-27T15:34
москва
минск
белоруссия
роман головченко
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. "Еще остаются не до конца решенные вопросы, но мы находим развязки узких мест, используя при этом все имеющиеся инструменты", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства. Головченко отметил, что белорусская сторона со всей ответственностью подошла к исполнению союзных программ. "В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано 8 программ", - сказал Головченко.
https://ria.ru/20230327/pravitelstva-1860962230.html
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москва, минск, белоруссия, роман головченко, михаил мишустин
Москва, Минск, Белоруссия, Роман Головченко, Михаил Мишустин
У Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, заявил Головченко

Головченко: у Москвы и Минска остаются нерешенные вопросы, но можно найти развязки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
"Еще остаются не до конца решенные вопросы, но мы находим развязки узких мест, используя при этом все имеющиеся инструменты", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства.
Головченко отметил, что белорусская сторона со всей ответственностью подошла к исполнению союзных программ.
"В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано 8 программ", - сказал Головченко.
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