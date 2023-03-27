https://ria.ru/20230327/genkonsul-1860973599.html
Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост
Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост - РИА Новости, 27.03.2023
Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост
Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл после четырехлетней работы в России переходит на другую дипломатическую должность. О новом генконсуле... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:54
2023-03-27T15:54
2023-03-27T15:54
россия
екатеринбург
великобритания
дебора броннерт
свердловская область
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл после четырехлетней работы в России переходит на другую дипломатическую должность. О новом генконсуле будет объявлено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в РФ."Г-н Ричард Дьюэлл долгое время был генеральным консулом в Екатеринбурге. После очень успешного четырехлетнего руководства работой Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Дьюэлл переходит на другую дипломатическую должность в соответствии с обычной практикой", - указали там. В дипмиссии отметили, что посол Дебора Броннерт "благодарна Ричарду Дьюэллу за оказанную услугу и желает ему всего наилучшего в его новой роли"."О новом генеральном консуле Великобритании в Екатеринбурге будет объявлено в установленном порядке", - заключили в британском посольстве в Москве.Ричард Дьюэлл назначен генеральным консулом в Екатеринбурге в феврале 2019 года.
https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858639898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, великобритания, дебора броннерт, свердловская область, в мире
Россия, Екатеринбург, Великобритания, Дебора Броннерт, Свердловская область, В мире
Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост
Генконсул Британии в Екатеринбурге покидает свой пост из-за перехода на другую должность