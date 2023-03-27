https://ria.ru/20230327/genkonsul-1860973599.html

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост - РИА Новости, 27.03.2023

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге покидает свой пост

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл после четырехлетней работы в России переходит на другую дипломатическую должность. О новом генконсуле... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:54

2023-03-27T15:54

2023-03-27T15:54

россия

екатеринбург

великобритания

дебора броннерт

свердловская область

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл после четырехлетней работы в России переходит на другую дипломатическую должность. О новом генконсуле будет объявлено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в РФ."Г-н Ричард Дьюэлл долгое время был генеральным консулом в Екатеринбурге. После очень успешного четырехлетнего руководства работой Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Дьюэлл переходит на другую дипломатическую должность в соответствии с обычной практикой", - указали там. В дипмиссии отметили, что посол Дебора Броннерт "благодарна Ричарду Дьюэллу за оказанную услугу и желает ему всего наилучшего в его новой роли"."О новом генеральном консуле Великобритании в Екатеринбурге будет объявлено в установленном порядке", - заключили в британском посольстве в Москве.Ричард Дьюэлл назначен генеральным консулом в Екатеринбурге в феврале 2019 года.

https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858639898.html

россия

екатеринбург

великобритания

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, великобритания, дебора броннерт, свердловская область, в мире