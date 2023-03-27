https://ria.ru/20230327/gagarin-1860977161.html

Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.03.2023

Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:02

2023-03-27T16:02

2023-03-27T21:46

космос - риа наука

киржач

юрий гагарин (космонавт)

россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина.РГАНТД уточнил в своем Telegram-канале, что показал эти снимки впервые. На опубликованных кадрах запечатлен фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором летчик выполнял полет.Трагедия произошла 27 марта 1968 года. Утром в этот день Юрий Гагарин и инструктор летчик-фронтовик Владимир Серегин взлетели на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ с аэродрома Чкаловский в Московской области. Спустя несколько минут Гагарин доложил о выполнении упражнения, после чего он получил разрешение возвращаться на аэродром.Практически сразу после этого их самолет упал возле деревни Новоселово, недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области. Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727489380.html

киржач

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, киржач, юрий гагарин (космонавт), россия