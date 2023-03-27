Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина
Госархив опубликовал фото с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина
© Фото : Российский государственный архив научно-технической документацииФрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
РГАНТД уточнил в своем Telegram-канале, что показал эти снимки впервые. На опубликованных кадрах запечатлен фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором летчик выполнял полет.
© Фото : Российский государственный архив научно-технической документацииФрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Трагедия произошла 27 марта 1968 года. Утром в этот день Юрий Гагарин и инструктор летчик-фронтовик Владимир Серегин взлетели на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ с аэродрома Чкаловский в Московской области. Спустя несколько минут Гагарин доложил о выполнении упражнения, после чего он получил разрешение возвращаться на аэродром.
Практически сразу после этого их самолет упал возле деревни Новоселово, недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области. Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.