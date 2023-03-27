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Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.03.2023
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16:02 27.03.2023 (обновлено: 21:46 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/gagarin-1860977161.html
Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина
Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.03.2023
Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:02
2023-03-27T21:46
космос - риа наука
киржач
юрий гагарин (космонавт)
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина.РГАНТД уточнил в своем Telegram-канале, что показал эти снимки впервые. На опубликованных кадрах запечатлен фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором летчик выполнял полет.Трагедия произошла 27 марта 1968 года. Утром в этот день Юрий Гагарин и инструктор летчик-фронтовик Владимир Серегин взлетели на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ с аэродрома Чкаловский в Московской области. Спустя несколько минут Гагарин доложил о выполнении упражнения, после чего он получил разрешение возвращаться на аэродром.Практически сразу после этого их самолет упал возле деревни Новоселово, недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области. Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.
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космос - риа наука, киржач, юрий гагарин (космонавт), россия
Космос - РИА Наука, Киржач, Юрий Гагарин (космонавт), Россия
Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Госархив опубликовал фото с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина

© Фото : Российский государственный архив научно-технической документацииФрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Российский государственный архив научно-технической документации
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
РГАНТД уточнил в своем Telegram-канале, что показал эти снимки впервые. На опубликованных кадрах запечатлен фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором летчик выполнял полет.
© Фото : Российский государственный архив научно-технической документацииФрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Российский государственный архив научно-технической документации
Фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15 на месте авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. 28 марта 1968
Трагедия произошла 27 марта 1968 года. Утром в этот день Юрий Гагарин и инструктор летчик-фронтовик Владимир Серегин взлетели на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ с аэродрома Чкаловский в Московской области. Спустя несколько минут Гагарин доложил о выполнении упражнения, после чего он получил разрешение возвращаться на аэродром.
Практически сразу после этого их самолет упал возле деревни Новоселово, недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области. Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.
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