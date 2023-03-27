https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html

"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны

"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны - РИА Новости, 27.03.2023

"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил на своей странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона в создании угрозы безопасности страны. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:24

2023-03-27T21:24

2023-03-27T22:26

в мире

франция

сша

эммануэль макрон

дональд трамп

си цзиньпин

европарламент

twitter

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил на своей странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона в создании угрозы безопасности страны.Так, политик вспомнил заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа, по словам которого самая большая угроза для американцев исходит не от зарубежных государств, а "от больных и радикальных политиков, которые хотят уничтожить страну изнутри".На прошлой неделе по всей Франции из-за законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет прошли массовые акции, вылившиеся в беспорядки. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность чрезмерным применением силы к демонстрантам.

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html

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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, си цзиньпин, европарламент, twitter, совет европы