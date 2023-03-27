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"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны
"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны - РИА Новости, 27.03.2023
"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны
Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил на своей странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона в создании угрозы безопасности страны. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:24
2023-03-27T21:24
2023-03-27T22:26
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил на своей странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона в создании угрозы безопасности страны.Так, политик вспомнил заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа, по словам которого самая большая угроза для американцев исходит не от зарубежных государств, а "от больных и радикальных политиков, которые хотят уничтожить страну изнутри".На прошлой неделе по всей Франции из-за законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет прошли массовые акции, вылившиеся в беспорядки. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность чрезмерным применением силы к демонстрантам.
https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html
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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, си цзиньпин, европарламент, twitter, совет европы
В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Европарламент, Twitter, Совет Европы
"Это не Путин". Во Франции назвали главную угрозу для страны
Бывший депутат ЕП Филиппо обвинил Макрона в создании угрозы безопасности Франции