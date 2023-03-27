https://ria.ru/20230327/france24-1860948447.html

Телеканал France 24 прокомментировал приостановку вещания в Буркина-Фасо

Телеканал France 24 прокомментировал приостановку вещания в Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.03.2023

Телеканал France 24 прокомментировал приостановку вещания в Буркина-Фасо

Французский телеканал France 24 выразил сожаление в связи с решением властей Буркина-Фасо приостановить вещание в стране и назвал необоснованными обвинения,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:43

2023-03-27T14:43

2023-03-27T14:43

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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Французский телеканал France 24 выразил сожаление в связи с решением властей Буркина-Фасо приостановить вещание в стране и назвал необоснованными обвинения, послужившие причиной для этого шага, следует из заявления на сайте телеканала Ранее государственная информационная служба Буркина-Фасо сообщила, что власти страны приостановили вещание французского телеканала France 24 на всей территории страны из-за показа эфира, подготовленного с участием главы террористической группировки "Аль-Каида* в странах исламского Магриба" (AQIM). "Руководство France 24 сожалеет об этом решении и оспаривает необоснованные обвинения, которые ставят под сомнение профессионализм канала", - говорится в документе. Телеканал выразил возмущение по поводу "клеветнических" заявлений со стороны властей Буркина-Фасо, в которых они обвинили France 24 в придании легитимности террористическим действиям и в разжигании ненависти для удовлетворения целей запрещенной организации. В заявлении отмечается, что телеканал никогда напрямую не предоставлял слово главе AQIM, а только излагал его высказывания "в виде хроники", позволяющей не только достичь "необходимых дистанцирования и контекстуализации", но в впервые подтвердить, что освобожденный французский журналист Оливье Дюбуа находился в плену у AQIM. Кроме того, телеканал заявил, что решение о приостановке вещания было принято без предварительного уведомления руководства и без следования необходимым процедурам в соответствии с договором о вещании France 24, который был установлен властями Буркина-Фасо. Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230325/saltykov-1860379003.html

https://ria.ru/20230322/dogovor-1859694528.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

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в мире, буркина-фасо, france 24, аль-каида, франция