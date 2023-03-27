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Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму
Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму - РИА Новости, 27.03.2023
Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму
Украинские военнослужащие переодевались в российскую форму в Артемовске в ДНР, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:53
2023-03-27T22:53
2023-03-27T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие переодевались в российскую форму в Артемовске в ДНР, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан, рассказал РИА Новости житель Артемовска.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей южной и восточной части Артемовска."Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла "российская армия", кто обрадовался - выходим. Куда девали (людей - ред.) - никто не знает", - рассказал собеседник агентства.Он рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, до сих пор о нем ничего не известно."Тут права слова не имеешь", - рассказал житель Артемовска.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230327/okruzhenie-1861035387.html
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика
Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму
Житель Артемовска рассказал, как украинские солдаты переодевались в российскую форму
АРТЕМОВСК (ДНР), 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие переодевались в российскую форму в Артемовске в ДНР, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан, рассказал РИА Новости житель Артемовска.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей южной и восточной части Артемовска.
Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска
"Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла "российская армия", кто обрадовался - выходим. Куда девали (людей - ред.) - никто не знает", - рассказал собеседник агентства.
Он рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, до сих пор о нем ничего не известно.
"Тут права слова не имеешь", - рассказал житель Артемовска.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.