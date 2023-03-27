https://ria.ru/20230327/forma-1861084843.html

Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму

Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму - РИА Новости, 27.03.2023

Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму

Украинские военнослужащие переодевались в российскую форму в Артемовске в ДНР, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:53

2023-03-27T22:53

2023-03-27T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие переодевались в российскую форму в Артемовске в ДНР, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан, рассказал РИА Новости житель Артемовска.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей южной и восточной части Артемовска."Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла "российская армия", кто обрадовался - выходим. Куда девали (людей - ред.) - никто не знает", - рассказал собеседник агентства.Он рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, до сих пор о нем ничего не известно."Тут права слова не имеешь", - рассказал житель Артемовска.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230327/okruzhenie-1861035387.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика