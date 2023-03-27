https://ria.ru/20230327/finansirovanie-1860880665.html

ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии

ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии - РИА Новости, 27.03.2023

ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии

ПСБ профинансирует завершение строительства двух Белопорожских малых ГЭС в Республике Карелия, соответствующий договор подписан между банком и ООО "Норд Гидро - РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:47

2023-03-27T11:47

2023-03-27T11:47

республика карелия

кемь

россия

кемский район

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. ПСБ профинансирует завершение строительства двух Белопорожских малых ГЭС в Республике Карелия, соответствующий договор подписан между банком и ООО "Норд Гидро - Белый порог", сообщает кредитная организация. "Финансирование было предоставлено на реализацию инвестиционного проекта строительства "Белопорожской ГЭС-1" и "Белопорожской ГЭС-2" на реке Кемь в Республике Карелия. ПСБ заместит ранее направленные на проект средства в размере 9 миллиардов рублей, а также профинансирует затраты, связанные с достройкой объектов и вводом их в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года, на сумму 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Общая мощность двух МГЭС составит 49,8 МВт. Суммарная полезная выработка электроэнергии станциями достигнет 222,3 миллиона кВтч, или около 4% от общей выработки на территории Карелии. Электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок РФ, отметили в ПСБ.

https://ria.ru/20230209/medpreparat-1850872937.html

республика карелия

кемь

россия

кемский район

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Алёна Пава

республика карелия, кемь, россия, кемский район, псб (банк псб), промсвязьбанк