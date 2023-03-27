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ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии - РИА Новости, 27.03.2023
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11:47 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/finansirovanie-1860880665.html
ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии
ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии - РИА Новости, 27.03.2023
ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии
ПСБ профинансирует завершение строительства двух Белопорожских малых ГЭС в Республике Карелия, соответствующий договор подписан между банком и ООО "Норд Гидро - РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:47
2023-03-27T11:47
республика карелия
кемь
россия
кемский район
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. ПСБ профинансирует завершение строительства двух Белопорожских малых ГЭС в Республике Карелия, соответствующий договор подписан между банком и ООО "Норд Гидро - Белый порог", сообщает кредитная организация. "Финансирование было предоставлено на реализацию инвестиционного проекта строительства "Белопорожской ГЭС-1" и "Белопорожской ГЭС-2" на реке Кемь в Республике Карелия. ПСБ заместит ранее направленные на проект средства в размере 9 миллиардов рублей, а также профинансирует затраты, связанные с достройкой объектов и вводом их в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года, на сумму 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Общая мощность двух МГЭС составит 49,8 МВт. Суммарная полезная выработка электроэнергии станциями достигнет 222,3 миллиона кВтч, или около 4% от общей выработки на территории Карелии. Электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок РФ, отметили в ПСБ.
https://ria.ru/20230209/medpreparat-1850872937.html
республика карелия
кемь
россия
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республика карелия, кемь, россия, кемский район, псб (банк псб), промсвязьбанк
Республика Карелия, Кемь, Россия, Кемский район, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ профинансирует завершение строительства Белопорожских МГЭС в Карелии

© РИА Новости / Роман Баландин Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
 Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Роман Баландин
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. ПСБ профинансирует завершение строительства двух Белопорожских малых ГЭС в Республике Карелия, соответствующий договор подписан между банком и ООО "Норд Гидро - Белый порог", сообщает кредитная организация.
© РИА Новости / Роман БаландинСтроительство Белопорожской ГЭС в Карелии
Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Роман Баландин
Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
"Финансирование было предоставлено на реализацию инвестиционного проекта строительства "Белопорожской ГЭС-1" и "Белопорожской ГЭС-2" на реке Кемь в Республике Карелия. ПСБ заместит ранее направленные на проект средства в размере 9 миллиардов рублей, а также профинансирует затраты, связанные с достройкой объектов и вводом их в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года, на сумму 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Общая мощность двух МГЭС составит 49,8 МВт. Суммарная полезная выработка электроэнергии станциями достигнет 222,3 миллиона кВтч, или около 4% от общей выработки на территории Карелии. Электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок РФ, отметили в ПСБ.
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