https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html
Суд заочно арестовал Верзилова* по делу о фейках об армии
Суд заочно арестовал Верзилова* по делу о фейках об армии - РИА Новости, 27.03.2023
Суд заочно арестовал Верзилова* по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в распространении фейков о российской армии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* (СМИ признано РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:46
2023-03-27T18:46
2023-03-27T18:46
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
петр верзилов
pussy riot
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в распространении фейков о российской армии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Петра Верзилова**" (также признан иноагентом), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “27 марта 2023 года Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении издателя интернет-издания "Медиазона"* - Верзилова** Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д", ч.2 ст.207.3 УК РФ сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ”, - рассказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщал, что на Верзилова** было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ “после его публикаций в социальных сетях". Санкция п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти) подразумевает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. До этого Верзилова** объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы 9 января отклонил ходатайство. Верзилов** получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* СМИ, выполняющее функции иноагента* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html
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происшествия, россия, москва, петр верзилов, pussy riot
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Петр Верзилов, Pussy Riot
Суд заочно арестовал Верзилова* по делу о фейках об армии
Суд заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова по делу о фейках о российской армии
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в распространении фейков о российской армии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Петра Верзилова**" (также признан иноагентом), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“27 марта 2023 года Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении издателя интернет-издания "Медиазона"* - Верзилова** Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д", ч.2 ст.207.3 УК РФ сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ”, - рассказал собеседник агентства.
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Ранее источник РИА Новости сообщал, что на Верзилова** было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ “после его публикаций в социальных сетях".
Санкция п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти) подразумевает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
До этого Верзилова** объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы 9 января отклонил ходатайство.
Верзилов** получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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