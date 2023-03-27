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Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z" - РИА Новости, 27.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:51 27.03.2023 (обновлено: 14:24 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/festival-1860909355.html
Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z"
Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z" - РИА Новости, 27.03.2023
Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z"
Второй творческий конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля школьной классической литературы "Поколение Z", сообщил проректор Театрального... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:51
2023-03-27T14:24
год педагога и наставника
общество
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сн_образование
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй творческий конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля школьной классической литературы "Поколение Z", сообщил проректор Театрального института им. Б. Щукина по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Андрей Беликов. Подчеркивается, что в проекте участвуют педагоги из ДНР и ЛНР. "Он (фестиваль школьной классической литературы "Поколение Z" - ред.) имеет два русла, одно - образовательное, второе - творческий аспект. В творческом аспекте у нас будет целых два творческих конкурса, вернее, один уже закончился, тема была "Молодая гвардия. Военная проза". Надеюсь, педагоги расскажут про этот опыт. Лучшие педагоги, которые показали самый достойный результат, сегодня здесь, в Москве. Второй творческий конкурс уже идет по теме наставничества", - сказал Беликов на пресс-конференции, посвященной фестивалю. Он напомнил, что 2023 год объявлен Годом наставника. "Действительно, лучшие педагоги, я надеюсь, и коллективы смогут в качестве почетных гостей посетить усадьбу Михайловское на фестивале школьной классики. Я очень надеюсь, по крайне мере, такая договоренность есть, что Росдетцентр - это министерство просвещения, которое организует специальную профильную смену в "Орленке" в августе, что и там коллективы из Луганска и Донецка смогут приехать и поучаствовать в той творческой программе", - добавил Беликов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй творческий конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля школьной классической литературы "Поколение Z", сообщил проректор Театрального института им. Б. Щукина по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Андрей Беликов.
Подчеркивается, что в проекте участвуют педагоги из ДНР и ЛНР.
"Он (фестиваль школьной классической литературы "Поколение Z" - ред.) имеет два русла, одно - образовательное, второе - творческий аспект. В творческом аспекте у нас будет целых два творческих конкурса, вернее, один уже закончился, тема была "Молодая гвардия. Военная проза". Надеюсь, педагоги расскажут про этот опыт. Лучшие педагоги, которые показали самый достойный результат, сегодня здесь, в Москве. Второй творческий конкурс уже идет по теме наставничества", - сказал Беликов на пресс-конференции, посвященной фестивалю.
Он напомнил, что 2023 год объявлен Годом наставника.
"Действительно, лучшие педагоги, я надеюсь, и коллективы смогут в качестве почетных гостей посетить усадьбу Михайловское на фестивале школьной классики. Я очень надеюсь, по крайне мере, такая договоренность есть, что Росдетцентр - это министерство просвещения, которое организует специальную профильную смену в "Орленке" в августе, что и там коллективы из Луганска и Донецка смогут приехать и поучаствовать в той творческой программе", - добавил Беликов.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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