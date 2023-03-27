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Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z"

Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z" - РИА Новости, 27.03.2023

Конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля "Поколение Z"

Второй творческий конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля школьной классической литературы "Поколение Z", сообщил проректор Театрального... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:51

2023-03-27T12:51

2023-03-27T14:24

год педагога и наставника

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй творческий конкурс по теме наставничества проходит в рамках фестиваля школьной классической литературы "Поколение Z", сообщил проректор Театрального института им. Б. Щукина по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Андрей Беликов. Подчеркивается, что в проекте участвуют педагоги из ДНР и ЛНР. "Он (фестиваль школьной классической литературы "Поколение Z" - ред.) имеет два русла, одно - образовательное, второе - творческий аспект. В творческом аспекте у нас будет целых два творческих конкурса, вернее, один уже закончился, тема была "Молодая гвардия. Военная проза". Надеюсь, педагоги расскажут про этот опыт. Лучшие педагоги, которые показали самый достойный результат, сегодня здесь, в Москве. Второй творческий конкурс уже идет по теме наставничества", - сказал Беликов на пресс-конференции, посвященной фестивалю. Он напомнил, что 2023 год объявлен Годом наставника. "Действительно, лучшие педагоги, я надеюсь, и коллективы смогут в качестве почетных гостей посетить усадьбу Михайловское на фестивале школьной классики. Я очень надеюсь, по крайне мере, такая договоренность есть, что Росдетцентр - это министерство просвещения, которое организует специальную профильную смену в "Орленке" в августе, что и там коллективы из Луганска и Донецка смогут приехать и поучаствовать в той творческой программе", - добавил Беликов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование