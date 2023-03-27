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Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке - РИА Новости, 27.03.2023
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16:34 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/evropa-1860994157.html
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке
Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:34
2023-03-27T16:34
россия
европа
сша
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке – Российской Империи, в XX веке – Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке", - сказал он в интервью "Российской газете".
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россия, европа, сша, николай патрушев, в мире
Россия, Европа, США, Николай Патрушев, В мире
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке

Патрушев: ведущая роль в Европе в XXI веке будет принадлежать России, а не США

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке – Российской Империи, в XX веке – Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке", - сказал он в интервью "Российской газете".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мировая война получила свою "Москву-23"
23 марта, 08:00
 
РоссияЕвропаСШАНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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