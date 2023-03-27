https://ria.ru/20230327/evropa-1860994157.html

Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке

Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке

Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:34

2023-03-27T16:34

2023-03-27T16:34

россия

европа

сша

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке – Российской Империи, в XX веке – Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке", - сказал он в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

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россия, европа, сша, николай патрушев, в мире