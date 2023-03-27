https://ria.ru/20230327/evropa-1860994157.html
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке
Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:34
2023-03-27T16:34
2023-03-27T16:34
россия
европа
сша
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ведущая роль в Европе в нынешнем веке будет принадлежать России, а не США, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке – Российской Империи, в XX веке – Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке", - сказал он в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сша, николай патрушев, в мире
Россия, Европа, США, Николай Патрушев, В мире
Патрушев отвел России ведущую роль в Европе в XXI веке
Патрушев: ведущая роль в Европе в XXI веке будет принадлежать России, а не США