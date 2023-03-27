https://ria.ru/20230327/elal-1860931631.html

Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива

Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива - РИА Новости, 27.03.2023

Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива

Израильский национальный авиаперевозчик ElAl заявил о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне общенациональных протестов против реформы юридической системы... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:55

2023-03-27T13:55

2023-03-27T16:12

туризм

тель-авив

биньямин нетаньяху

в мире

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новости - туризм

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Израильский национальный авиаперевозчик ElAl заявил о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне общенациональных протестов против реформы юридической системы правительства Биньямина Нетаньяху. "Дорогие клиенты, после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике осуществление рейсов из Тель-Авива приостановлено. Рекомендуется следить за сообщениями в СМИ. При появлении изменений во времени вылета вашего рейса мы сообщим вам об этом в отдельном сообщении", - говорится в сообщении авиакомпании.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тель-авив, биньямин нетаньяху, в мире, протесты против судебной реформы в израиле, израиль, туризм, новости - туризм