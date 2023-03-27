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Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
13:55 27.03.2023 (обновлено: 16:12 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/elal-1860931631.html
Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива
Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива - РИА Новости, 27.03.2023
Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива
Израильский национальный авиаперевозчик ElAl заявил о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне общенациональных протестов против реформы юридической системы... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:55
2023-03-27T16:12
туризм
тель-авив
биньямин нетаньяху
в мире
протесты против судебной реформы в израиле
израиль
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Израильский национальный авиаперевозчик ElAl заявил о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне общенациональных протестов против реформы юридической системы правительства Биньямина Нетаньяху. "Дорогие клиенты, после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике осуществление рейсов из Тель-Авива приостановлено. Рекомендуется следить за сообщениями в СМИ. При появлении изменений во времени вылета вашего рейса мы сообщим вам об этом в отдельном сообщении", - говорится в сообщении авиакомпании.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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тель-авив, биньямин нетаньяху, в мире, протесты против судебной реформы в израиле, израиль, туризм, новости - туризм
Туризм, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, В мире, Протесты против судебной реформы в Израиле, Израиль, Туризм, Новости - Туризм
Авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива

Израильская национальная авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива

© AFP 2023 / Gil Cohen MagenПассажиры ждут своих рейсов во время забастовки в зале вылета в международном аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива
Пассажиры ждут своих рейсов во время забастовки в зале вылета в международном аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen Magen
Пассажиры ждут своих рейсов во время забастовки в зале вылета в международном аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Израильский национальный авиаперевозчик ElAl заявил о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне общенациональных протестов против реформы юридической системы правительства Биньямина Нетаньяху.
"Дорогие клиенты, после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике осуществление рейсов из Тель-Авива приостановлено. Рекомендуется следить за сообщениями в СМИ. При появлении изменений во времени вылета вашего рейса мы сообщим вам об этом в отдельном сообщении", - говорится в сообщении авиакомпании.
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