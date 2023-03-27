https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860995851.html

Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике

Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике - РИА Новости, 27.03.2023

Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике

Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:39

2023-03-27T16:39

2023-03-27T17:09

всемирный банк

экономика

в мире

ввп

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА новости. Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл.По расчетам главного экономиста международной организации, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая "поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции".Как следует из доклада Всемирного банка, потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику.Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.

https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

всемирный банк, экономика, в мире, ввп