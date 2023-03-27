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Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике - РИА Новости, 27.03.2023
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16:39 27.03.2023 (обновлено: 17:09 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860995851.html
Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике
Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике - РИА Новости, 27.03.2023
Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике
Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:39
2023-03-27T17:09
всемирный банк
экономика
в мире
ввп
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА новости. Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл.По расчетам главного экономиста международной организации, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая "поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции".Как следует из доклада Всемирного банка, потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику.Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.
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всемирный банк, экономика, в мире, ввп
Всемирный банк, Экономика, В мире, ВВП
Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике

Главный экономист Всемирного банка Гилл: мировую экономику ждет потерянное десятилетие

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА новости. Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл.
«
"Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата" - говорится в заявлении Гилла.
По расчетам главного экономиста международной организации, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая "поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции".
Как следует из доклада Всемирного банка, потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику.
Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.
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