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Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
11:25 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/dzhango-1860868908.html
Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой
Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой - РИА Новости, 27.03.2023
Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой
Певец и композитор Джанго проехал за четыре дня по территории проведения СВО и 12 раз выступил перед бойцами на передовой, об этом он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:25
2023-03-27T11:25
шоубиз
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геническ
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Певец и композитор Джанго проехал за четыре дня по территории проведения СВО и 12 раз выступил перед бойцами на передовой, об этом он рассказал РИА Новости. "Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям, это те батальоны, с которыми мы традиционно поддерживаем, и с новыми военными, православные батальоны, которые получили новые имена, в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец и композитор Алексей Поддубный" Джанго". Также певец привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи. "Я хочу помочь, сделать свой вклад в нашу будущую победу, чтобы мне потом не было стыдно смотреть в глаза тем людям, которые воевали, чтобы я имел право поднять с ними рюмку за победу, поднять с ними рюмку за погибших парней наших", - добавил Джанго.
https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html
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донецк, геническ, харьковская область, культура
Шоубиз, Донецк, Геническ, Харьковская область, Культура
Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой

Певец Джанго за четыре дня 12 раз выступил перед российскими бойцами на передовой

© РИА НовостиПевец Джанго проехал с выступлениями для бойцов по территории СВО
Певец Джанго проехал с выступлениями для бойцов по территории СВО
© РИА Новости
Певец Джанго проехал с выступлениями для бойцов по территории СВО
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Певец и композитор Джанго проехал за четыре дня по территории проведения СВО и 12 раз выступил перед бойцами на передовой, об этом он рассказал РИА Новости.
"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям, это те батальоны, с которыми мы традиционно поддерживаем, и с новыми военными, православные батальоны, которые получили новые имена, в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец и композитор Алексей Поддубный" Джанго".
Также певец привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.
"Я хочу помочь, сделать свой вклад в нашу будущую победу, чтобы мне потом не было стыдно смотреть в глаза тем людям, которые воевали, чтобы я имел право поднять с ними рюмку за победу, поднять с ними рюмку за погибших парней наших", - добавил Джанго.
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ШоубизДонецкГеническХарьковская областьКультура
 
 
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