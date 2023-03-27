https://ria.ru/20230327/dzhango-1860868908.html

Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой

Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой - РИА Новости, 27.03.2023

Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой

Певец и композитор Джанго проехал за четыре дня по территории проведения СВО и 12 раз выступил перед бойцами на передовой, об этом он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:25

2023-03-27T11:25

2023-03-27T11:25

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донецк

геническ

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культура

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Певец и композитор Джанго проехал за четыре дня по территории проведения СВО и 12 раз выступил перед бойцами на передовой, об этом он рассказал РИА Новости. "Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям, это те батальоны, с которыми мы традиционно поддерживаем, и с новыми военными, православные батальоны, которые получили новые имена, в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец и композитор Алексей Поддубный" Джанго". Также певец привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи. "Я хочу помочь, сделать свой вклад в нашу будущую победу, чтобы мне потом не было стыдно смотреть в глаза тем людям, которые воевали, чтобы я имел право поднять с ними рюмку за победу, поднять с ними рюмку за погибших парней наших", - добавил Джанго.

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, геническ, харьковская область, культура