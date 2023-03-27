Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой
Певец Джанго за четыре дня 12 раз выступил перед российскими бойцами на передовой
© РИА НовостиПевец Джанго проехал с выступлениями для бойцов по территории СВО
© РИА Новости
Певец Джанго проехал с выступлениями для бойцов по территории СВО
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Певец и композитор Джанго проехал за четыре дня по территории проведения СВО и 12 раз выступил перед бойцами на передовой, об этом он рассказал РИА Новости.
"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям, это те батальоны, с которыми мы традиционно поддерживаем, и с новыми военными, православные батальоны, которые получили новые имена, в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец и композитор Алексей Поддубный" Джанго".
Также певец привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.
"Я хочу помочь, сделать свой вклад в нашу будущую победу, чтобы мне потом не было стыдно смотреть в глаза тем людям, которые воевали, чтобы я имел право поднять с ними рюмку за победу, поднять с ними рюмку за погибших парней наших", - добавил Джанго.