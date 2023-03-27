https://ria.ru/20230327/dukhi-1860811289.html

В России почти на треть выросли продажи духов

В России почти на треть выросли продажи духов - РИА Новости, 27.03.2023

В России почти на треть выросли продажи духов

Продажи духов в России в 2022 году выросли почти на 28 процентов по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц, при этом объем введенной в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T05:38

2023-03-27T05:38

2023-03-27T10:05

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Продажи духов в России в 2022 году выросли почти на 28 процентов по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц, при этом объем введенной в оборот продукции сократился — почти на 31 процент, следует из материалов оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, общие продажи парфюмерной продукции в 2022 году составили 85,57 миллиона единиц, что на 27,7 процента больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 67 миллионов штук. Отмечается, что в прошлом году доминировали продажи в торговых точках (74 процентов), однако за год увеличился и объем дистанционной реализации парфюма, его доля составила десять процентов. При этом наибольшее число единиц парфюмерной продукции на 1000 человек населения в четвертом квартале 2022 года реализовано в Центральном федеральном округе (373,52 единицы товара). Такая же ситуация наблюдалась и в третьем квартале. Такой высокий объем продаж во многом произошел из-за Москвы и Московской области. А наименьшая величина продаж пришлась на Северо-Кавказский федеральный округ. "Объем введенных в оборот в 2022 году товарных ресурсов составил 116,709 миллиона единиц продукции, что почти на 31 процент меньше объема введенных в оборот товаров за 2021. Наиболее значимый источник формирования предложения на внутреннем рынке — собственное производство Российской Федерации (58 процентов)", — добавляется в материалах.Однако ввоз из-за пределов России составил 47,4 миллиона единиц продукции, где почти 91 процент пришелся на страны, не входящие в ЕАЭС. Ввоз импортной парфюмерной продукции начал расти во второй половине года после спада в марте-июне, когда импорт сократился практически в два раза относительно начала года, подчеркивается в обзоре.

https://ria.ru/20230321/kosmetika-1859344186.html

https://ria.ru/20230116/kosmetika-1845276872.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз