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В России почти на треть выросли продажи духов - РИА Новости, 27.03.2023
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05:38 27.03.2023 (обновлено: 10:05 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/dukhi-1860811289.html
В России почти на треть выросли продажи духов
В России почти на треть выросли продажи духов - РИА Новости, 27.03.2023
В России почти на треть выросли продажи духов
Продажи духов в России в 2022 году выросли почти на 28 процентов по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц, при этом объем введенной в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T05:38
2023-03-27T10:05
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Продажи духов в России в 2022 году выросли почти на 28 процентов по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц, при этом объем введенной в оборот продукции сократился — почти на 31 процент, следует из материалов оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, общие продажи парфюмерной продукции в 2022 году составили 85,57 миллиона единиц, что на 27,7 процента больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 67 миллионов штук. Отмечается, что в прошлом году доминировали продажи в торговых точках (74 процентов), однако за год увеличился и объем дистанционной реализации парфюма, его доля составила десять процентов. При этом наибольшее число единиц парфюмерной продукции на 1000 человек населения в четвертом квартале 2022 года реализовано в Центральном федеральном округе (373,52 единицы товара). Такая же ситуация наблюдалась и в третьем квартале. Такой высокий объем продаж во многом произошел из-за Москвы и Московской области. А наименьшая величина продаж пришлась на Северо-Кавказский федеральный округ. "Объем введенных в оборот в 2022 году товарных ресурсов составил 116,709 миллиона единиц продукции, что почти на 31 процент меньше объема введенных в оборот товаров за 2021. Наиболее значимый источник формирования предложения на внутреннем рынке — собственное производство Российской Федерации (58 процентов)", — добавляется в материалах.Однако ввоз из-за пределов России составил 47,4 миллиона единиц продукции, где почти 91 процент пришелся на страны, не входящие в ЕАЭС. Ввоз импортной парфюмерной продукции начал расти во второй половине года после спада в марте-июне, когда импорт сократился практически в два раза относительно начала года, подчеркивается в обзоре.
https://ria.ru/20230321/kosmetika-1859344186.html
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
В России почти на треть выросли продажи духов

Продажи духов в России выросли за год почти на 28 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПарфюмерный магазин
Парфюмерный магазин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Продажи духов в России в 2022 году выросли почти на 28 процентов по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц, при этом объем введенной в оборот продукции сократился — почти на 31 процент, следует из материалов оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, общие продажи парфюмерной продукции в 2022 году составили 85,57 миллиона единиц, что на 27,7 процента больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 67 миллионов штук.
«
"Вывод из оборота парфюмерной продукции в четвертом квартале 2022 года составил 31,8 миллиона единиц товара, что на 12,5 процента меньше аналогичного периода в прошлом году. Всего за 2022 год конечными потребителями было приобретено 85,5 миллиона единиц товара", — говорится в "Обзоре по товарной категории парфюм", подготовленным ЦРПТ совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге.
Отмечается, что в прошлом году доминировали продажи в торговых точках (74 процентов), однако за год увеличился и объем дистанционной реализации парфюма, его доля составила десять процентов. При этом наибольшее число единиц парфюмерной продукции на 1000 человек населения в четвертом квартале 2022 года реализовано в Центральном федеральном округе (373,52 единицы товара). Такая же ситуация наблюдалась и в третьем квартале. Такой высокий объем продаж во многом произошел из-за Москвы и Московской области. А наименьшая величина продаж пришлась на Северо-Кавказский федеральный округ.
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"Объем введенных в оборот в 2022 году товарных ресурсов составил 116,709 миллиона единиц продукции, что почти на 31 процент меньше объема введенных в оборот товаров за 2021. Наиболее значимый источник формирования предложения на внутреннем рынке — собственное производство Российской Федерации (58 процентов)", — добавляется в материалах.
Однако ввоз из-за пределов России составил 47,4 миллиона единиц продукции, где почти 91 процент пришелся на страны, не входящие в ЕАЭС.
Ввоз импортной парфюмерной продукции начал расти во второй половине года после спада в марте-июне, когда импорт сократился практически в два раза относительно начала года, подчеркивается в обзоре.
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ЭкономикаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
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