https://ria.ru/20230327/dtp-1860895907.html

Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП

Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП - РИА Новости, 27.03.2023

Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП

Суд назначил жителю Челябинской области 4,5 года колонии-поселения за ДТП, где он въехал в машину с семьей, в итоге погибли трое – супруги и их годовалый... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:25

2023-03-27T12:25

2023-03-27T12:25

происшествия

авто

челябинская область

варненский район

skoda octavia

skoda auto

chevrolet

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар – РИА Новости. Суд назначил жителю Челябинской области 4,5 года колонии-поселения за ДТП, где он въехал в машину с семьей, в итоге погибли трое – супруги и их годовалый ребенок, сообщила прокуратура региона в понедельник. По данным прокуратуры, в августе прошлого года осужденный на Skoda Octavia несся по автодороге Черноречье-Бреды в Варненском районе, игнорируя знаки, в итоге его занесло, и он влетел на встречной полосе на ехавший навстречу Chevrolet Aveo. В ДТП 35-летний водитель Chevrolet Aveo, его 34-летняя жена и их годовалый ребенок погибли. Второй их ребенок (шести лет), в тот день не ехавший с родителями на машине, остался сиротой. "Варненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя региона… Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок три года", - говорится в релизе. Лихача обязали выплатить родственникам погибших 8 миллионов рублей в счет морального вреда.

https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html

челябинская область

варненский район

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