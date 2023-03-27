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Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП - РИА Новости, 27.03.2023
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12:25 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/dtp-1860895907.html
Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП
Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП - РИА Новости, 27.03.2023
Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП
Суд назначил жителю Челябинской области 4,5 года колонии-поселения за ДТП, где он въехал в машину с семьей, в итоге погибли трое – супруги и их годовалый... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:25
2023-03-27T12:25
происшествия
авто
челябинская область
варненский район
skoda octavia
skoda auto
chevrolet
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар – РИА Новости. Суд назначил жителю Челябинской области 4,5 года колонии-поселения за ДТП, где он въехал в машину с семьей, в итоге погибли трое – супруги и их годовалый ребенок, сообщила прокуратура региона в понедельник. По данным прокуратуры, в августе прошлого года осужденный на Skoda Octavia несся по автодороге Черноречье-Бреды в Варненском районе, игнорируя знаки, в итоге его занесло, и он влетел на встречной полосе на ехавший навстречу Chevrolet Aveo. В ДТП 35-летний водитель Chevrolet Aveo, его 34-летняя жена и их годовалый ребенок погибли. Второй их ребенок (шести лет), в тот день не ехавший с родителями на машине, остался сиротой. "Варненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя региона… Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок три года", - говорится в релизе. Лихача обязали выплатить родственникам погибших 8 миллионов рублей в счет морального вреда.
https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html
челябинская область
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происшествия, авто, челябинская область, варненский район, skoda octavia, skoda auto, chevrolet
Происшествия, Авто, Челябинская область, Варненский район, Skoda Octavia, Skoda Auto, Chevrolet
Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП

Жителя Урала приговорили к 4,5 года колонии-поселения за гибель семьи с ребенком в ДТП

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар – РИА Новости. Суд назначил жителю Челябинской области 4,5 года колонии-поселения за ДТП, где он въехал в машину с семьей, в итоге погибли трое – супруги и их годовалый ребенок, сообщила прокуратура региона в понедельник.
По данным прокуратуры, в августе прошлого года осужденный на Skoda Octavia несся по автодороге Черноречье-Бреды в Варненском районе, игнорируя знаки, в итоге его занесло, и он влетел на встречной полосе на ехавший навстречу Chevrolet Aveo.
В ДТП 35-летний водитель Chevrolet Aveo, его 34-летняя жена и их годовалый ребенок погибли. Второй их ребенок (шести лет), в тот день не ехавший с родителями на машине, остался сиротой.
"Варненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя региона… Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок три года", - говорится в релизе.
Лихача обязали выплатить родственникам погибших 8 миллионов рублей в счет морального вреда.
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ПроисшествияАвтоЧелябинская областьВарненский районSkoda OctaviaSkoda AutoChevrolet
 
 
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