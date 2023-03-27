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В ДТП в Пензенской области погибли четыре человека - РИА Новости, 27.03.2023
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03:15 27.03.2023 (обновлено: 10:10 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html
В ДТП в Пензенской области погибли четыре человека
В ДТП в Пензенской области погибли четыре человека - РИА Новости, 27.03.2023
В ДТП в Пензенской области погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сердобском районе Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:15
2023-03-27T10:10
происшествия
авто
сердобский район
пензенская область
тамбов
гибдд мвд рф
lada vesta
toyota corolla
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САРАТОВ, 27 мар — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сердобском районе Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 18:10 мск воскресенья на 46-м километре автомобильной дороги Тамбов — Пенза — Беково. "По предварительным данным &lt;...&gt; произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля Lada под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Lada — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте", — говорится в заявлении.Водителя иномарки и пассажирку — женщину 1975 года рождения — доставили в больницу с травмами.ГИБДД начало проверку. На фото, опубликованном областным управлением Госавтоинспекции, запечатлено, что оба автомобиля после столкновения оказались в кювете, причем Lada сильно искорежена, а в нескольких десятках метров от нее, перевернутой, на крыше лежит Toyota.
https://ria.ru/20230327/ekaterinburg-1860801787.html
сердобский район
пензенская область
тамбов
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происшествия, авто, сердобский район, пензенская область, тамбов, гибдд мвд рф, lada vesta, toyota corolla
Происшествия, Авто, Сердобский район, Пензенская область, Тамбов, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Toyota Corolla
В ДТП в Пензенской области погибли четыре человека

При столкновении двух машин в Пензенской области погибли четыре человека

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиПоследствия ДТП на трассе в Сердобском районе Пензенской области
Последствия ДТП на трассе в Сердобском районе Пензенской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Последствия ДТП на трассе в Сердобском районе Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 мар — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сердобском районе Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 18:10 мск воскресенья на 46-м километре автомобильной дороги Тамбов — Пенза — Беково.
"По предварительным данным <...> произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля Lada под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Lada — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте", — говорится в заявлении.
Водителя иномарки и пассажирку — женщину 1975 года рождения — доставили в больницу с травмами.
ГИБДД начало проверку.
На фото, опубликованном областным управлением Госавтоинспекции, запечатлено, что оба автомобиля после столкновения оказались в кювете, причем Lada сильно искорежена, а в нескольких десятках метров от нее, перевернутой, на крыше лежит Toyota.
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ПроисшествияАвтоСердобский районПензенская областьТамбовГИБДД МВД РФLada VestaToyota Corolla
 
 
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