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В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
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11:58 27.03.2023 (обновлено: 11:59 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ
Украинские военные, служащие в подразделении, специализирующемся на работе с дронами, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:58
2023-03-27T11:59
артемовск
украина
горловка
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные, служащие в подразделении, специализирующемся на работе с дронами, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад закончились беспилотники, сообщает испанская газета Razon. "Мы остались без дронов", - рассказали изданию украинские военные, которые представились как Паша и Виктория. Газета добавляет, что беспилотники закончились несколько дней назад. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230327/vsu-1860856153.html
артемовск
украина
горловка
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артемовск, украина, горловка, в мире
Артемовск, Украина, Горловка, В мире
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ

Газета Razon: военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные, служащие в подразделении, специализирующемся на работе с дронами, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад закончились беспилотники, сообщает испанская газета Razon.
"Мы остались без дронов", - рассказали изданию украинские военные, которые представились как Паша и Виктория. Газета добавляет, что беспилотники закончились несколько дней назад.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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