https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html

В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ

В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ

Украинские военные, служащие в подразделении, специализирующемся на работе с дронами, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:58

2023-03-27T11:58

2023-03-27T11:59

артемовск

украина

горловка

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные, служащие в подразделении, специализирующемся на работе с дронами, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад закончились беспилотники, сообщает испанская газета Razon. "Мы остались без дронов", - рассказали изданию украинские военные, которые представились как Паша и Виктория. Газета добавляет, что беспилотники закончились несколько дней назад. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230327/vsu-1860856153.html

артемовск

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, украина, горловка, в мире