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В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада
В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада - РИА Новости, 27.03.2023
В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада
Здания школы и детского сада получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Калининского района Донецка, сообщил в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:16
2023-03-27T12:16
2023-03-27T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Здания школы и детского сада получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Калининского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 11.00 мск по указанному району было выпущено 4 ракеты из РСЗО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада
Мэр Кулемзин: школа и детсад пострадали в Донецке при обстреле украинскими войсками