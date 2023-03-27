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В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада

В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада - РИА Новости, 27.03.2023

В Донецке при обстреле ВСУ пострадали здания школы и детсада

Здания школы и детского сада получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Калининского района Донецка, сообщил в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:16

2023-03-27T12:16

2023-03-27T12:16

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Здания школы и детского сада получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками в понедельник Калининского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 11.00 мск по указанному району было выпущено 4 ракеты из РСЗО.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)