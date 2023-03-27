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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:31

2023-03-27T11:31

2023-03-27T12:46

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецк

донецкая народная республика

красноармейск

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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Калининский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Калининского района Донецка Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2023-03-27T11:31 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, в мире, донецк, донецкая народная республика, красноармейск