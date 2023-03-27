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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:31
2023-03-27T11:31
2023-03-27T12:46
специальная военная операция на украине
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красноармейск
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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Калининский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-03-27T11:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка