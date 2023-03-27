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Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Докучаевску восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:21
2023-03-27T10:21
2023-03-27T10:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
докучаевск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Докучаевску восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 10.00 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, докучаевск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Докучаевск, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Докучаевску восемь снарядов