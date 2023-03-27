https://ria.ru/20230327/detsad-1861043089.html

Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово

Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово - РИА Новости, 27.03.2023

Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово

Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест появится в селе Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:57

2023-03-27T18:57

2023-03-27T18:57

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест появится в селе Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.В настоящее время на объекте выполнены земляные работы, смонтированы фундамент и монолитные конструкции подземной и надземной части здания. Застройщик – компания "Самолет", указывается в сообщении."Четырехэтажное дошкольное учреждение площадью более 4 тысяч квадратных метров планируют достроить в селе Ям в первом квартале 2024 года", - уточняется в нем.Ранее в ведомстве заявили, что всего с начала 2023 года в Московской области начали строить четыре детских сада и четыре школы.

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), главгосстройнадзор подмосковья, главгосстройнадзор московской области