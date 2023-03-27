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Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
18:57 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/detsad-1861043089.html
Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово
Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово - РИА Новости, 27.03.2023
Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово
Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест появится в селе Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:57
2023-03-27T18:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест появится в селе Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.В настоящее время на объекте выполнены земляные работы, смонтированы фундамент и монолитные конструкции подземной и надземной части здания. Застройщик – компания "Самолет", указывается в сообщении."Четырехэтажное дошкольное учреждение площадью более 4 тысяч квадратных метров планируют достроить в селе Ям в первом квартале 2024 года", - уточняется в нем.Ранее в ведомстве заявили, что всего с начала 2023 года в Московской области начали строить четыре детских сада и четыре школы.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Главгосстройнадзор Подмосковья, Главгосстройнадзор Московской области

Детский сад на 300 мест построят в городском округе Домодедово

© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской областиСтроительство дошкольного образовательного учреждения в селе Ям городского округа Домодедово Московской области
Строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Ям городского округа Домодедово Московской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Ям городского округа Домодедово Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест появится в селе Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.
В настоящее время на объекте выполнены земляные работы, смонтированы фундамент и монолитные конструкции подземной и надземной части здания. Застройщик – компания "Самолет", указывается в сообщении.
"Четырехэтажное дошкольное учреждение площадью более 4 тысяч квадратных метров планируют достроить в селе Ям в первом квартале 2024 года", - уточняется в нем.
Ранее в ведомстве заявили, что всего с начала 2023 года в Московской области начали строить четыре детских сада и четыре школы.
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