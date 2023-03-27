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Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным

Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным - РИА Новости, 27.03.2023

Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:04

2023-03-27T11:04

2023-03-27T11:04

общество

украина

россия

псковская область

татьяна москалькова

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей отказали бы вернуть родным. Ранее омбудсмен сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины вернули в родную семью двух детей – "граждан Украины 9 и 16 лет". "Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Российский омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, который участвовал в процессе возвращения детей. Также, по словам Москальковой, он организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь.

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украина

россия

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Екатерина Зайцева

общество, украина, россия, псковская область, татьяна москалькова, верховная рада украины