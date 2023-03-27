Рейтинг@Mail.ru
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/deti-1860861941.html
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным - РИА Новости, 27.03.2023
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:04
2023-03-27T11:04
общество
украина
россия
псковская область
татьяна москалькова
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей отказали бы вернуть родным. Ранее омбудсмен сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины вернули в родную семью двух детей – "граждан Украины 9 и 16 лет". "Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Российский омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, который участвовал в процессе возвращения детей. Также, по словам Москальковой, он организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь.
https://ria.ru/20230324/obrascheniya-1860378453.html
украина
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, россия, псковская область, татьяна москалькова, верховная рада украины
Общество, Украина, Россия, Псковская область, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным

Москалькова: нет ни одного случая, когда отказали бы передать украинских детей родным

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей отказали бы вернуть родным.
Ранее омбудсмен сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины вернули в родную семью двух детей – "граждан Украины 9 и 16 лет".
"Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Российский омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, который участвовал в процессе возвращения детей. Также, по словам Москальковой, он организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Москалькова рассказала об обращениях о возвращении детей в Россию
24 марта, 13:55
 
ОбществоУкраинаРоссияПсковская областьТатьяна МоскальковаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала