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Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным - РИА Новости, 27.03.2023
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:04
2023-03-27T11:04
2023-03-27T11:04
общество
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псковская область
татьяна москалькова
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале сообщила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей отказали бы вернуть родным. Ранее омбудсмен сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины вернули в родную семью двух детей – "граждан Украины 9 и 16 лет". "Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Российский омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, который участвовал в процессе возвращения детей. Также, по словам Москальковой, он организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь.
https://ria.ru/20230324/obrascheniya-1860378453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, россия, псковская область, татьяна москалькова, верховная рада украины
Общество, Украина, Россия, Псковская область, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным
Москалькова: нет ни одного случая, когда отказали бы передать украинских детей родным