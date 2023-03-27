https://ria.ru/20230327/deputat-1860847628.html

Экс-депутат из Ярославля потребовал заменить слово "мэр" русским аналогом

Экс-депутат из Ярославля потребовал заменить слово "мэр" русским аналогом - РИА Новости, 27.03.2023

Экс-депутат из Ярославля потребовал заменить слово "мэр" русским аналогом

Ярославский областной суд зарегистрировал иск экс-депутата с требованием заменить слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" аналогами из русского языка, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:20

2023-03-27T10:20

2023-03-27T10:20

ярославль

ярославский областной суд

ярославская областная дума

елена ямпольская

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Ярославский областной суд зарегистрировал иск экс-депутата с требованием заменить слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" аналогами из русского языка, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Ольга Козлова. "В областной суд поступил административный иск к Ярославской областной думе, муниципалитету и к мэрии Ярославля, в котором истец требует заменить иностранные слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" аналогами из русского языка. На данный момент административный иск зарегистрирован, материалы переданы судье, но процессуальных решений пока нет", - рассказала Козлова. По ее словам, истец – бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон. Он просит признать употребление заимствованных слов "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" противоречащим федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации". Согласно принятому в феврале закону, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление иностранных слов и выражений, если у них есть общеупотребительные аналоги в русском языке. Бывший слуга народа подчеркивает, что у "мэра", "мэрии" и "муниципалитета" такие аналоги есть, однако в суде оперативно не смогли уточнить, какие именно аналоги указаны в иске, а с Симоном РИА Новости пока связаться не удалось. Судьба искового заявления пока не известна – оно может быть как принято к рассмотрению, так и оставлено без движения или возвращено истцу, добавила Козлова. Однако, как объясняла ранее РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, на практике вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари - именно к ним следует апеллировать при использовании норм закона, но их пока нет. По ее словам, предстоит "очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год".

https://ria.ru/20230228/gosyazyk-1854958842.html

https://ria.ru/20230216/slova-1852541161.html

ярославль

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ярославль, ярославский областной суд, ярославская областная дума, елена ямпольская