https://ria.ru/20230327/delo-1861020723.html
В Пермском крае завели дело против учительницы, обругавшей школьника
В Пермском крае завели дело против учительницы, обругавшей школьника - РИА Новости, 27.03.2023
В Пермском крае завели дело против учительницы, обругавшей школьника
Административное дело заведено на учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к 23... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:38
2023-03-27T17:38
2023-03-27T17:43
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Административное дело заведено на учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к 23 Февраля, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее в соцсети появилось видео, на котором учитель Сылвенской школы имени Каменского отчитывает ученика за опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества и называет "предателем", "ублюдком" и "нулем с палочкой", потом в грубой форме запрещает ему приходить в ее класс, предложив перевестись в другое учебное заведение. В ситуации разбирались министерство образования края и правоохранительные органы, была начала проверка, педагога отстранили от работы, позднее учительница уволилась по собственному желанию. "По ситуации с педагогом - внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление), акты реагирования на рассмотрении", - рассказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что дело будет рассматривать мировой суд Пермского района. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за оскорбление личности на граждан накладывается штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрена сумма от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html
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происшествия, россия, пермь, пермский край
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край
В Пермском крае завели дело против учительницы, обругавшей школьника
В Пермском крае завели дело на учительницу, назвавшую школьника предателем за опоздание
ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Административное дело заведено на учительницу из пермской Сылвы, которая обругала школьника и назвала предателем за то, что он опоздал на мероприятие к 23 Февраля, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее в соцсети появилось видео, на котором учитель Сылвенской школы имени Каменского отчитывает ученика за опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества и называет "предателем", "ублюдком" и "нулем с палочкой", потом в грубой форме запрещает ему приходить в ее класс, предложив перевестись в другое учебное заведение. В ситуации разбирались министерство образования края и правоохранительные органы, была начала проверка, педагога отстранили от работы, позднее учительница уволилась по собственному желанию.
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"По ситуации с педагогом - внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 5.61 КоАП РФ
— оскорбление), акты реагирования на рассмотрении", - рассказали в ведомстве.
Собеседник уточнил, что дело будет рассматривать мировой суд Пермского района
.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за оскорбление личности на граждан накладывается штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрена сумма от 30 до 50 тысяч рублей.
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