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Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна" - РИА Новости, 27.03.2023
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13:28 27.03.2023 (обновлено: 18:29 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/chernyshenko-1860923221.html
Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна"
Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна" - РИА Новости, 27.03.2023
Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна", которую реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:28
2023-03-27T18:29
общество
россия
дмитрий чернышенко
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна", которую реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения России, сообщается на сайте правительства РФ."Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко возглавил экспертный совет Всероссийской программы "Классная страна", которую реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения. Заместителем председателя совета стала гендиректор АСИ Светлана Чупшева", - говорится в сообщении.Добавляется, что в экспертный совет проекта также вошли Министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, глава правления "Движения первых" Григорий Гуров, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль."В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" особое внимание Правительство России уделяет детским путешествиям, создаёт условия для школьников и студентов, чтобы они могли узнавать страну во всем её многообразии. Программа "Классная страна" предполагает системный подход к формированию тематических туров. Это не только отдых, но и образование подрастающего поколения по таким направлениям, как история и патриотизм, культура, экология, наука и спорт. Лучшие маршруты будут масштабированы на всю страну и предложены регионам в рамках программы школьного туризма", – сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что одной из особенностей "Классной страны" станет включение в программу детей в качестве полноправных участников: они войдут в состав региональных проектных команд, прослушают обучающие курсы по грамотному продвижению региона, примут участие в проектировании турмаршрутов для программ путешествий и подготовят творческие проекты."Задача программы "Классная страна" – снять максимальное количество барьеров, препятствующих развитию детского и молодёжного образовательного туризма, подготовить образовательные и профориентационные программы путешествий, которые могут быть распространены на все регионы России. Результатом проекта станут 100 образовательных программ путешествий, сформированных по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни", - пояснили в кабмине.Кроме того, маршруты, вошедшие в состав программ путешествий, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и программу субсидирования школьных поездок в рамках социального заказа.
https://ria.ru/20230324/studenty-1860399469.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, сергей кравцов
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых, Сергей Кравцов
Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна"

Чернышенко возглавил экспертный совет Всероссийской программы "Классная страна"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил экспертный совет программы "Классная страна", которую реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения России, сообщается на сайте правительства РФ.
"Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко возглавил экспертный совет Всероссийской программы "Классная страна", которую реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения. Заместителем председателя совета стала гендиректор АСИ Светлана Чупшева", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России
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Добавляется, что в экспертный совет проекта также вошли Министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, глава правления "Движения первых" Григорий Гуров, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" особое внимание Правительство России уделяет детским путешествиям, создаёт условия для школьников и студентов, чтобы они могли узнавать страну во всем её многообразии. Программа "Классная страна" предполагает системный подход к формированию тематических туров. Это не только отдых, но и образование подрастающего поколения по таким направлениям, как история и патриотизм, культура, экология, наука и спорт. Лучшие маршруты будут масштабированы на всю страну и предложены регионам в рамках программы школьного туризма", – сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что одной из особенностей "Классной страны" станет включение в программу детей в качестве полноправных участников: они войдут в состав региональных проектных команд, прослушают обучающие курсы по грамотному продвижению региона, примут участие в проектировании турмаршрутов для программ путешествий и подготовят творческие проекты.
"Задача программы "Классная страна" – снять максимальное количество барьеров, препятствующих развитию детского и молодёжного образовательного туризма, подготовить образовательные и профориентационные программы путешествий, которые могут быть распространены на все регионы России. Результатом проекта станут 100 образовательных программ путешествий, сформированных по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни", - пояснили в кабмине.
Кроме того, маршруты, вошедшие в состав программ путешествий, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и программу субсидирования школьных поездок в рамках социального заказа.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России
24 марта, 14:52
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхСергей Кравцов
 
 
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