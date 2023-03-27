https://ria.ru/20230327/challenger-1860808269.html
СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2
СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2
Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании, сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:50
2023-03-27T03:50
2023-03-27T03:51
в мире
украина
россия
великобритания
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859721203_0:0:3363:1893_1920x0_80_0_0_c47cbd933ac78f091db81cd8bcc8f1ea.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании, сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства. Как отмечается, военные уже вернулись на Украину. "Как сообщило министерство обороны, обучение было завершено после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger 2", - говорится в сообщении газеты. По данным газеты, "украинские экипажи и танки, как ожидается, будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как предполагается, находится в разработке". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230324/tanki-1860462339.html
https://ria.ru/20230323/t-90m-1859963053.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859721203_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d42b3598aaebedc690e271f287f336cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2
Guardian: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 в Британии