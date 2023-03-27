https://ria.ru/20230327/challenger-1860808269.html

СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2

СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2

Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании, сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:50

2023-03-27T03:50

2023-03-27T03:51

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании, сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства. Как отмечается, военные уже вернулись на Украину. "Как сообщило министерство обороны, обучение было завершено после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger 2", - говорится в сообщении газеты. По данным газеты, "украинские экипажи и танки, как ожидается, будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как предполагается, находится в разработке". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230324/tanki-1860462339.html

https://ria.ru/20230323/t-90m-1859963053.html

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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, дмитрий песков, нато