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Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков - РИА Новости, 27.03.2023
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16:17 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/braki-1860984640.html
Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков
Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков - РИА Новости, 27.03.2023
Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков
Российское общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:17
2023-03-27T16:17
общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Российское общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы не преследуем за те пристрастия, внутренние установки, которые есть у людей, но наше общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков", - сказала Москалькова на научно-практической конференции "Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях". Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков

Москалькова: российское общество не хочет пропагандировать идею однополых браков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Российское общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы не преследуем за те пристрастия, внутренние установки, которые есть у людей, но наше общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков", - сказала Москалькова на научно-практической конференции "Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях".
Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
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