https://ria.ru/20230327/braki-1860984640.html

Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков

Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков - РИА Новости, 27.03.2023

Москалькова высказалась о пропаганде однополых браков

Российское общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:17

2023-03-27T16:17

2023-03-27T16:17

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Российское общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы не преследуем за те пристрастия, внутренние установки, которые есть у людей, но наше общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков", - сказала Москалькова на научно-практической конференции "Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях". Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.

https://ria.ru/20230327/napadenie-1860950504.html

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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин