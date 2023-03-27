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СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности - РИА Новости, 27.03.2023
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19:15 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/beremennost-1861049746.html
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности - РИА Новости, 27.03.2023
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:15
2023-03-27T19:15
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект отправлен на заключение в правительство РФ, сообщил лидер партии СРЗП Сергей Миронов. "Государству нужно срочно менять отношение к материнству. Одной из таких мер может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию. Сейчас отпуск дают с тридцатой недели, а мы предлагаем предоставлять его на самых ранних сроках", – приводит его слова пресс-служба партии. Как отмечается в сообщении, Миронов данный законопроект об изменении порядка предоставления декретного отпуска по беременности направил на заключение в правительство РФ.
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности

Миронов: СРЗП предложила проект о предоставлении декрета на ранних сроках беременности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Съезд партии "Справедливая Россия - За правду". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект отправлен на заключение в правительство РФ, сообщил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.
"Государству нужно срочно менять отношение к материнству. Одной из таких мер может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию. Сейчас отпуск дают с тридцатой недели, а мы предлагаем предоставлять его на самых ранних сроках", – приводит его слова пресс-служба партии.
Как отмечается в сообщении, Миронов данный законопроект об изменении порядка предоставления декретного отпуска по беременности направил на заключение в правительство РФ.
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