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СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности - РИА Новости, 27.03.2023
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:15
2023-03-27T19:15
2023-03-27T19:15
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект отправлен на заключение в правительство РФ, сообщил лидер партии СРЗП Сергей Миронов. "Государству нужно срочно менять отношение к материнству. Одной из таких мер может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию. Сейчас отпуск дают с тридцатой недели, а мы предлагаем предоставлять его на самых ранних сроках", – приводит его слова пресс-служба партии. Как отмечается в сообщении, Миронов данный законопроект об изменении порядка предоставления декретного отпуска по беременности направил на заключение в правительство РФ.
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности
Миронов: СРЗП предложила проект о предоставлении декрета на ранних сроках беременности
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект отправлен на заключение в правительство РФ, сообщил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.
"Государству нужно срочно менять отношение к материнству. Одной из таких мер может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию. Сейчас отпуск дают с тридцатой недели, а мы предлагаем предоставлять его на самых ранних сроках", – приводит его слова пресс-служба партии.
Как отмечается в сообщении, Миронов данный законопроект об изменении порядка предоставления декретного отпуска по беременности направил на заключение в правительство РФ.
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