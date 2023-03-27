https://ria.ru/20230327/beremennost-1861049746.html

СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности

СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности - РИА Новости, 27.03.2023

СРЗП предложила предоставлять декрет на ранних сроках беременности

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:15

2023-03-27T19:15

2023-03-27T19:15

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_85f0bc4a4aca7f32fb12129e567d6090.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять декретный отпуск на ранних сроках беременности, такой законопроект отправлен на заключение в правительство РФ, сообщил лидер партии СРЗП Сергей Миронов. "Государству нужно срочно менять отношение к материнству. Одной из таких мер может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию. Сейчас отпуск дают с тридцатой недели, а мы предлагаем предоставлять его на самых ранних сроках", – приводит его слова пресс-служба партии. Как отмечается в сообщении, Миронов данный законопроект об изменении порядка предоставления декретного отпуска по беременности направил на заключение в правительство РФ.

https://ria.ru/20230321/posobie-1859614721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов, госдума рф