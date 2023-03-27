https://ria.ru/20230327/bayden-1861091532.html

"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена

"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 27.03.2023

"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена

Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, что спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике, написал... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:43

2023-03-27T23:43

2023-03-27T23:43

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сша

вашингтон (штат)

джо байден

оон

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, что спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике, написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон."Если вы еще не заметили, внешняя политика Соединенных Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена", — отметил он.По мнению обозревателя крах внешнеполитического курса главы Белого дома спровоцировало решение спешно вывести войска из Афганистана. В статье отмечается, что в результате Соединенные Штаты потеряли дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов*."Дела идут очень, очень плохо для Америки", — добавил автор.Среди основных вызовов, с которыми сейчас столкнулся Вашингтон из-за своих просчетов, Лифсон назвал эскалацию украинского кризиса, обострение отношений с Китаем и потерю союзника в лице Саудовской Аравии.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230326/bayden-1860767404.html

https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

афганистан

сша

вашингтон (штат)

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в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), джо байден, оон