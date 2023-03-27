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"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 27.03.2023
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23:43 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/bayden-1861091532.html
"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена
"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена - РИА Новости, 27.03.2023
"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена
Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, что спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике, написал... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:43
2023-03-27T23:43
в мире
афганистан
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, что спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике, написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон."Если вы еще не заметили, внешняя политика Соединенных Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена", — отметил он.По мнению обозревателя крах внешнеполитического курса главы Белого дома спровоцировало решение спешно вывести войска из Афганистана. В статье отмечается, что в результате Соединенные Штаты потеряли дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов*."Дела идут очень, очень плохо для Америки", — добавил автор.Среди основных вызовов, с которыми сейчас столкнулся Вашингтон из-за своих просчетов, Лифсон назвал эскалацию украинского кризиса, обострение отношений с Китаем и потерю союзника в лице Саудовской Аравии.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230326/bayden-1860767404.html
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афганистан
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в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), джо байден, оон
В мире, Афганистан, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, ООН
"Потеряли дорогое оружие". В США забили тревогу из-за ошибки Байдена

AT: Байден превратил внешнюю политику Соединенных Штатов в катастрофу из-за Афганистана

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, что спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике, написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
"Если вы еще не заметили, внешняя политика Соединенных Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена", — отметил он.
Президент США Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады
Байден потерялся во время выступления
26 марта, 19:09
По мнению обозревателя крах внешнеполитического курса главы Белого дома спровоцировало решение спешно вывести войска из Афганистана. В статье отмечается, что в результате Соединенные Штаты потеряли дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов*.
"Дела идут очень, очень плохо для Америки", — добавил автор.
Среди основных вызовов, с которыми сейчас столкнулся Вашингтон из-за своих просчетов, Лифсон назвал эскалацию украинского кризиса, обострение отношений с Китаем и потерю союзника в лице Саудовской Аравии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреАфганистанСШАВашингтон (штат)Джо БайденООН
 
 
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