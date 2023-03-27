https://ria.ru/20230327/banda-1860968296.html
В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков"
В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков" - РИА Новости, 27.03.2023
В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков"
В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении так называемой банды "спортиков", которая выполняла силовую функцию в преступном наркобизнесе, РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:42
2023-03-27T15:42
2023-03-27T15:42
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении так называемой банды "спортиков", которая выполняла силовую функцию в преступном наркобизнесе, наказывая провинившихся наркокурьеров, сообщил региональный главк МВД. "В Красноярске следователями полиции окончено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников преступного сообщества "спортики"… Потерпевшими по делу были признаны 11 жителей Красноярска и края", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что помимо главаря в сообщество входили еще четыре красноярца. Также к совершению некоторых преступлений привлекались еще двое. В ведомстве пояснили, что задача "службы безопасности" заключалась в силовом воздействии на наркокурьеров, провинившихся перед основным поставщиком запрещенных веществ. На видео, предоставленном полицией, запечатлены кадры преступлений. Людей заставляют извиняться за проступки, "плавать" в луже, бьют и унижают. В полиции уточнили, что с 2020-го по 2021 годы банда совершила несколько тяжких и особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков, имущественные, корыстные преступления и преступления против личности. В полиции отметили, что однажды "спортики" спутали адрес и вместо дома курьера подожгли жилье благополучной семьи.
https://ria.ru/20230314/banda-1857693636.html
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происшествия, красноярск
В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков"
В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков", работавшей на наркобизнес
КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении так называемой банды "спортиков", которая выполняла силовую функцию в преступном наркобизнесе, наказывая провинившихся наркокурьеров, сообщил региональный главк МВД.
"В Красноярске следователями полиции окончено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников преступного сообщества "спортики"… Потерпевшими по делу были признаны 11 жителей Красноярска и края", - говорится в сообщении.
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В полиции рассказали, что помимо главаря в сообщество входили еще четыре красноярца. Также к совершению некоторых преступлений привлекались еще двое.
В ведомстве пояснили, что задача "службы безопасности" заключалась в силовом воздействии на наркокурьеров, провинившихся перед основным поставщиком запрещенных веществ. На видео, предоставленном полицией, запечатлены кадры преступлений. Людей заставляют извиняться за проступки, "плавать" в луже, бьют и унижают. В полиции уточнили, что с 2020-го по 2021 годы банда совершила несколько тяжких и особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков, имущественные, корыстные преступления и преступления против личности. В полиции отметили, что однажды "спортики" спутали адрес и вместо дома курьера подожгли жилье благополучной семьи.
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