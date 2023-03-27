https://ria.ru/20230327/banda-1860968296.html

В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков"

В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков" - РИА Новости, 27.03.2023

В Красноярске завершили расследование дела банды "спортиков"

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении так называемой банды "спортиков", которая выполняла силовую функцию в преступном наркобизнесе, РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:42

2023-03-27T15:42

2023-03-27T15:42

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении так называемой банды "спортиков", которая выполняла силовую функцию в преступном наркобизнесе, наказывая провинившихся наркокурьеров, сообщил региональный главк МВД. "В Красноярске следователями полиции окончено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников преступного сообщества "спортики"… Потерпевшими по делу были признаны 11 жителей Красноярска и края", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что помимо главаря в сообщество входили еще четыре красноярца. Также к совершению некоторых преступлений привлекались еще двое. В ведомстве пояснили, что задача "службы безопасности" заключалась в силовом воздействии на наркокурьеров, провинившихся перед основным поставщиком запрещенных веществ. На видео, предоставленном полицией, запечатлены кадры преступлений. Людей заставляют извиняться за проступки, "плавать" в луже, бьют и унижают. В полиции уточнили, что с 2020-го по 2021 годы банда совершила несколько тяжких и особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков, имущественные, корыстные преступления и преступления против личности. В полиции отметили, что однажды "спортики" спутали адрес и вместо дома курьера подожгли жилье благополучной семьи.

https://ria.ru/20230314/banda-1857693636.html

https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html

красноярск

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происшествия, красноярск