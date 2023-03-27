https://ria.ru/20230327/bali-1861001178.html

На Бали полиция задержала 17 россиян

На Бали полиция задержала 17 россиян - РИА Новости, 27.03.2023

На Бали полиция задержала 17 россиян

Полиция города Денпасара на индонезийском острове Бали за неделю задержала более полутора десятков россиян, нарушавших правила дорожного движения, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:49

2023-03-27T16:49

2023-03-27T22:21

туризм

индонезия

бали

новости - туризм

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Полиция города Денпасара на индонезийском острове Бали за неделю задержала более полутора десятков россиян, нарушавших правила дорожного движения, сообщил портал Detik.Представитель полиции Денпасара по связям с общественностью Кетут Сукади заявил, что с 19 по 25 марта стражи порядка задержали 43 иностранца в рамках масштабной операции по снижению уровня преступности на курортном острове, их оштрафовали.По его словам, иностранцев, попавших в автомобильные рейды, больше всего было из России — 17 человек. Следом шли Франция, Италия и Германия. "Мы примем решительные меры против нарушителей правил дорожного движения, это делается во благо всеобщей безопасности. Любая предвзятость в задержаниях исключена", — подчеркнул представитель полиции.Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России, из-за несоблюдения правил туристической визы. Российское посольство подтвердило факт депортации и призвало отечественных туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.

https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html

https://ria.ru/20230324/indoneziya-1860303531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индонезия, бали, новости - туризм