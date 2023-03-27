https://ria.ru/20230327/bali-1861001178.html
На Бали полиция задержала 17 россиян
На Бали полиция задержала 17 россиян - РИА Новости, 27.03.2023
На Бали полиция задержала 17 россиян
Полиция города Денпасара на индонезийском острове Бали за неделю задержала более полутора десятков россиян, нарушавших правила дорожного движения, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:49
2023-03-27T16:49
2023-03-27T22:21
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Полиция города Денпасара на индонезийском острове Бали за неделю задержала более полутора десятков россиян, нарушавших правила дорожного движения, сообщил портал Detik.Представитель полиции Денпасара по связям с общественностью Кетут Сукади заявил, что с 19 по 25 марта стражи порядка задержали 43 иностранца в рамках масштабной операции по снижению уровня преступности на курортном острове, их оштрафовали.По его словам, иностранцев, попавших в автомобильные рейды, больше всего было из России — 17 человек. Следом шли Франция, Италия и Германия. "Мы примем решительные меры против нарушителей правил дорожного движения, это делается во благо всеобщей безопасности. Любая предвзятость в задержаниях исключена", — подчеркнул представитель полиции.Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России, из-за несоблюдения правил туристической визы. Российское посольство подтвердило факт депортации и призвало отечественных туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
https://ria.ru/20230327/bali-1860933600.html
https://ria.ru/20230324/indoneziya-1860303531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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индонезия, бали, новости - туризм
Туризм, Индонезия, Бали, Новости - Туризм
На Бали полиция задержала 17 россиян
На Бали полиция задержала 17 россиян во время рейда против нарушений ПДД
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Полиция города Денпасара на индонезийском острове Бали за неделю задержала более полутора десятков россиян, нарушавших правила дорожного движения, сообщил портал Detik
.
Представитель полиции Денпасара по связям с общественностью Кетут Сукади заявил, что с 19 по 25 марта стражи порядка задержали 43 иностранца в рамках масштабной операции по снижению уровня преступности на курортном острове, их оштрафовали.
«
"Нарушений со стороны иностранцев все еще много. Среди нарушений преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров", — отметил Сукади.
По его словам, иностранцев, попавших в автомобильные рейды, больше всего было из России — 17 человек. Следом шли Франция, Италия и Германия.
На Бали спасли тонущего российского туриста
"Мы примем решительные меры против нарушителей правил дорожного движения, это делается во благо всеобщей безопасности. Любая предвзятость в задержаниях исключена", — подчеркнул представитель полиции.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове и разрешающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств.
Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России, из-за несоблюдения правил туристической визы. Российское посольство подтвердило факт депортации и призвало отечественных туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода. Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
На Бали депортируют туристов за нарушение запрета на выход на улицу